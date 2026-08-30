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Otac donio mrtvo dijete u bolnicu: Rekao da je palo sa krova, uslijedio jeziv obrt

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 13:05

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Crnogorska policija uhapsila je A.I. iz Berana, zbog sumnje da je vozilom usmrtio svoje jednogodišnje dijete, kao i da je policijskim službenicima dao netačne navode o okolnostima i načinu nastanka ovog događaja, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode u saopštenju, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Berane je juče oko 16.00 sati obaviještena od strane medicinskog osoblja Urgentnog centra Kliničko-bolničkog centra Berane da je u ovu zdravstvenu ustanovu dovezeno dijete koje je, prema tada dostupnim informacijama, smrtno stradalo usljed zadobijenih povreda od pada sa objekta.

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"U ovu zdravstvenu ustanovu odmah su upućeni policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane, koji su utvrdili identitet djeteta, starog godinu dana, iz Berana, i od njegovog oca A.I. (22) prikupili inicijalna obavještenja. A.I. je tom prilikom saopštio da je dijete smrtno stradalo, navodno usljed pada sa krova jednog pomoćnog montažnog objekta", naveli su iz policije.

O događaju su odmah obaviješteni državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju i Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, po čijim su nalozima i u koordinaciji policijski službenici preduzimali dalje mjere i radnje i izvršili uviđaj na licu mjesta.

"Tijelo stradalog djeteta transportovano je u Klinički centar Crne Gore, radi obdukcije, po nalogu nadležnog državnog tužioca.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane su tokom noći i danas preduzimali intenzivne mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti događaja, te su tokom sprovedene kriminalističke obrade i detaljnog pregleda lica mjesta posumnjali u tačnost navoda o načinu nastanka povreda smrtno stradalog djeteta koje je opisao njegov otac. Naime, sprovedenom kriminalističkom obradom te prikupljenim obavještenjima je utvrđeno da je otac djeteta - A.I., kako se sumnja, dok je putničkim motornim vozilom izlazio unazad iz garaže, ostvario kontakt vozilom sa djetetom, usljed čega je dijete smrtno stradalo", pojašnjeno je u saopštenju.

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Lice mjesta je kriminalističko-tehnički obrađeno, dok je predmetno vozilo privremeno oduzeto radi sprovođenja odgovarajućih vještačenja.

"Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, A.I. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja", navodi se u saopštenju.

(Telegraf.rs)

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Crna Gora

preminulo dijete

bolnica

tragedija

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