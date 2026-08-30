Купила половну јакну, па у џепу пронашла више од 1.000 евра: 'Шта да радим?'

Аутор:АТВ редакција
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Куповина у продавници кориштене одјеће претворила се у неочекивану авантуру за корисницу ТикТока познату као Нот Ниц, која је у џепу јакне пронашла већу количину новца.
Жена је у локалном Goodwillu тражила одјећу која одговара њеној, како је описала, "шумској естетици", а пажњу јој је привукла предимензионирана јакна коју је одлучила да испроба прије куповине.
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Док је провјеравала како јој јакна стоји, завукла је руку у џеп и напипала новчанице, због чега је одлучила да је купи и тек потом утврди колико новца се заправо налази унутра.
Првобитно је вјеровала да је пронашла свега неколико долара, затим је процијенила да је ријеч о 100 британских фунти, да би након детаљнијег бројања посумњала да би износ могао бити чак 1.000 фунти, односно око 1.150 евра.
Почетно одушевљење брзо је замијенила забринутост, па је у снимку објављеном на друштвеним мрежама упитала: "Да ли је ово противзаконито? Хоћу ли упасти у проблеме? Погледајте колико је новца. Шта да радим?"
Нот Ниц је на крају одлучила да новац привремено остави на сигурном док не утврди шта би требало да уради, а пратиоцима се нашалила да, упркос цијелој драми, мора да настави уобичајени дан и оде у Алди по намирнице.
Снимак је привукао велики број коментара, а многи корисници савјетовали су јој да новац задржи, при чему су поједини тврдили да га је претходни власник можда намјерно оставио како би га пронашао неко коме је потребан.
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Ипак, остало је неријешено питање коме новац правно припада и да ли би требало покушати пронаћи особу која је донирала јакну, док је Нот Ниц била потпуно сигурна само у једно - јакна јој се и даље веома допада.
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