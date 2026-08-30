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Дрогирани малољетник забио се возило у држављанина БиХ

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 08:10

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

У полицијској потјери која се догодила током ноћи у аустријском граду Риду, тешко је повријеђен 35-годишњи држављанин Босне и Херцеговине након што је у његов аутомобил директно ударио 15-годишњи Румун који је бјежао од патроле под дејством дроге.

Све је започело када је патрола полиције покушала да заустави аутомобил у центру града ради редовне контроле. За воланом се налазио 15-годишњи држављанин Румуније који је игнорисао полицијске знакове, нагло се полукружно окренуо и великом брзином почео да бјежи ка центру.

Бјежећи од полицијских возила, малољетни возач је на раскрсници Брукнерове улице и Лубергасе покушао брзински да обиђе аутомобил испред себе. У том тренутку, 35-годишњи држављанин БиХ, који живи у округу Рид, већ је започео уредно скретање улијево.

Дошло је до силовитог судара, а од снаге удара оба аутомобила су излетјела са пута и завршила у оближњем дворишту.

Полицајци су одмах пружили прву помоћ повријеђеном држављанину БиХ до доласка екипе хитне помоћи. Он је са тешким тјелесним повредама пребачен у болницу у Риду, док је 16-годишњи сувозач из возила малољетног Румуна задобио само лакше повреде.

Полиција је одмах након несреће посумњала да је 15-годишњи возач под дејством опијата. Тестирањем је потврђено присуство THC-а (канабиса) у организму, а даљим клиничким прегледом утврђено је да је био потпуно неспособан за вожњу. Приликом претреса аутомобила пронађен је и прибор за уситњавање канабиса, те је против малољетника поднесено више пријава, преноси ТИПС.ат.

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Тагови :

Црна хроника свијет

несрећа

Саобраћајна несрећа

Држављанин БиХ

Аустрија

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