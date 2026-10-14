Хоће ли гријање у Бањалуци поскупјети?

Аутор:Лана Остојић
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Почела је грејна сезона у Бањалуци. Још се ради на томе да сви корисници на мрежи добију гријање.
Сезона гријања почела је јуче, 13. октобра, након што су се стекли временски услови, а систем је тренутно у фази успостављања пуне функционалности. Када је ријеч о поузданости испоруке топлотне енергије, како смо раније најавили, због старости и дотрајалости дијелова дистрибутивне мреже, постоји ризик од локалних кварова и привремених прекида испоруке, посебно на почетку сезоне, током стабилизације система", наводе из "Еко топлане".
Старост и дотрајалост мреже нису једини изазов за успјешну сезону гријања. „Еко топлане“ су крајем септембра саопштила да су залихе дрвне сјечке довољне до краја децембра. Потребно им је још новца за наставак стабилног рада. Предали су и захтјев за поскупљење, а о томе одлучује Скупштина града.
"Ако буду захтјеви оправдани, у сврху функционисања гријања и предузећа, ја нисам против да се то усклади са повећаним трошковима. Али, ево, да не прејудицирам – видјећемо какав је њихов захтјев, како то они оправдавају и колики износ траже па ћемо се онда изјаснити о томе", каже Драган Милановић, одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука.
Скупштина је у јулу ове године већ одобрила кредит од десет милиона марака за санацију мреже, уз најављена додатна грант-средства Европске банке за обнову и развој. "Еко топлане" су већ тражиле од Града да им исплати одобрена, а неисплаћена грант-средства, као и текући грант од 13 милиона марака. Радови нису могли бити завршени прије почетка ове сезоне, па ће систем и ове зиме зависити од постојеће мреже и хитних поправки.
"Ми као орган који усваја извјештаје о раду и јавних предузећа и јавних установа, морамо прво са руководством „Еко топлана“ поразговарати о расходима које та фирма има, о дивидендама које су уплаћивали или нису уплаћивали на рачун Града. Јер, ми смо ипак власници 49% „Еко топлана“. И раније смо већ говорили да нам морају рећи због чега су ти износи који се тичу консултантских услуга, маркетиншких услуга, адвокатских услуга у тако високим износима", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
Цијена гријања за домаћинства у Бањалуци је 1,97 КМ по квадрату мјесечно - током свих 12 мјесеци. Цијена у Бијељини је 3,44 КМ током 6, а у Добоју 3,99 током 7 мјесеци. У Приједору је цијена 2,10 КМ, а у Зворнику 3,30 КМ по квадрату током цијеле године. У Бањалуци, осим питања цијене, остаје и питање колико ће систем током зиме бити поуздан и оно још важније - шта послије децембра.
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