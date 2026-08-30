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Исланђани на референдуму одбацили преговоре о чланству у ЕУ

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 12:10

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Исланђани на референдуму одбацили преговоре о чланству у ЕУ

Већина грађана Исланда одбацила је на референдуму приједлог да се поново покрену преговори о чланству земље у ЕУ, показали су званични резултати референдума.

Приједлог је подржало 47,2 одсто бирача, а 53,8 одсто се изјаснило против.

Укупно је гласало 225.031 људи, што значи да је излазност била 82,5 одсто, пренио је "Јуроњуз".

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Исланд је поднио захтјев за чланство у ЕУ 2009. године, након глобалне финансијске кризе која га је тешко погодила.

Међутим, преговоре о приступању је 2013. године обуставила тадашња евроскептична влада.

(Срна)

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Тагови :

Исланд

Европска унија

Референдум

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