Исланђани на референдуму одбацили преговоре о чланству у ЕУ

Аутор:АТВ редакција
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Већина грађана Исланда одбацила је на референдуму приједлог да се поново покрену преговори о чланству земље у ЕУ, показали су званични резултати референдума.
Приједлог је подржало 47,2 одсто бирача, а 53,8 одсто се изјаснило против.
Укупно је гласало 225.031 људи, што значи да је излазност била 82,5 одсто, пренио је "Јуроњуз".
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Исланд је поднио захтјев за чланство у ЕУ 2009. године, након глобалне финансијске кризе која га је тешко погодила.
Међутим, преговоре о приступању је 2013. године обуставила тадашња евроскептична влада.
(Срна)
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