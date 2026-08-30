Logo

Islanđani na referendumu odbacili pregovore o članstvu u EU

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 12:10

Komentari:

1
Исланђани на референдуму одбацили преговоре о чланству у ЕУ

Većina građana Islanda odbacila je na referendumu prijedlog da se ponovo pokrenu pregovori o članstvu zemlje u EU, pokazali su zvanični rezultati referenduma.

Prijedlog je podržalo 47,2 odsto birača, a 53,8 odsto se izjasnilo protiv.

Ukupno je glasalo 225.031 ljudi, što znači da je izlaznost bila 82,5 odsto, prenio je "Juronjuz".

Пожар у Невесињу

Gradovi i opštine

Požari i dalje bjesne u Nevesinju: Na snazi vanredno stanje

Island je podnio zahtjev za članstvo u EU 2009. godine, nakon globalne finansijske krize koja ga je teško pogodila.

Međutim, pregovore o pristupanju je 2013. godine obustavila tadašnja evroskeptična vlada.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Island

Evropska unija

Referendum

Komentari (1)

Pročitajte više

Школске клупе у учионици.

Društvo

U svim srednjim školama ispunjeni uslovi za početak nastave

3 h

0
Посао

Ekonomija

Zemljište vam je upisano, ali kuća na njemu nije: Šta vlasnik mora da uradi?

3 h

0
Код Манастира Светог Николе на Озрену почело је служење парастоса поводом Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату, којем присуствује и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Republika Srpska

Na Ozrenu obilježavanje Dana nestalih i poginulih, prisustvuje Minić

4 h

0
Хеликоптер Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске и данас ће гасити пожар на подручју Требиња, саопштено је из МУП-а Српске.

Republika Srpska

Helikopter MUP-a Srpske preventivno gasi požarišta na Trebeviću

4 h

0

Više iz rubrike

Пуцњава на рејв журци у Швајцарској: Има мртвих и рањених

Svijet

Pucnjava na rejv žurci u Švajcarskoj: Ima mrtvih i ranjenih

6 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Drogirani maloljetnik zabio se vozilo u državljanina BiH

7 h

0
Жена из БиХ оптужила мужа за силовање, сад јој пријети затвор

Svijet

Žena iz BiH optužila muža za silovanje, sad joj prijeti zatvor

17 h

0
На фотографији коју је објавила кинеска новинска агенција Синхуа, снимак из дрона приказује поплављено подручје у Нувакоту у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.

Svijet

Broj žrtava u Nepalu povećan na 675

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

06

Pucnjava u nargila-baru: Poginuo mladić (18)

14

53

Minić: Za Republiku Srpsku moramo da nastavimo da se borimo

14

40

NASA lansirala novi svemirski teleskop vrijedan 4 milijarde dolara

14

38

U Džiju-džicu savezu Srpske spremni za organizaciju 21. Balkanskog prvenstva i Svjetskog kupa

14

24

Mladić (23) izboden nožem u stomak: Zadobio teške povrede

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima