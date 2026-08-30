Islanđani na referendumu odbacili pregovore o članstvu u EU

Većina građana Islanda odbacila je na referendumu prijedlog da se ponovo pokrenu pregovori o članstvu zemlje u EU, pokazali su zvanični rezultati referenduma.

Prijedlog je podržalo 47,2 odsto birača, a 53,8 odsto se izjasnilo protiv.

Ukupno je glasalo 225.031 ljudi, što znači da je izlaznost bila 82,5 odsto, prenio je "Juronjuz".

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Island je podnio zahtjev za članstvo u EU 2009. godine, nakon globalne finansijske krize koja ga je teško pogodila.

Međutim, pregovore o pristupanju je 2013. godine obustavila tadašnja evroskeptična vlada.

(Srna)