Kupila polovnu jaknu, pa u džepu pronašla više od 1.000 evra: 'Šta da radim?'

Autor:ATV redakcija
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Kupovina u prodavnici korištene odjeće pretvorila se u neočekivanu avanturu za korisnicu TikToka poznatu kao Not Nic, koja je u džepu jakne pronašla veću količinu novca.
Žena je u lokalnom Goodwillu tražila odjeću koja odgovara njenoj, kako je opisala, "šumskoj estetici", a pažnju joj je privukla predimenzionirana jakna koju je odlučila da isproba prije kupovine.
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Dok je provjeravala kako joj jakna stoji, zavukla je ruku u džep i napipala novčanice, zbog čega je odlučila da je kupi i tek potom utvrdi koliko novca se zapravo nalazi unutra.
Prvobitno je vjerovala da je pronašla svega nekoliko dolara, zatim je procijenila da je riječ o 100 britanskih funti, da bi nakon detaljnijeg brojanja posumnjala da bi iznos mogao biti čak 1.000 funti, odnosno oko 1.150 evra.
Početno oduševljenje brzo je zamijenila zabrinutost, pa je u snimku objavljenom na društvenim mrežama upitala: "Da li je ovo protivzakonito? Hoću li upasti u probleme? Pogledajte koliko je novca. Šta da radim?"
Not Nic je na kraju odlučila da novac privremeno ostavi na sigurnom dok ne utvrdi šta bi trebalo da uradi, a pratiocima se našalila da, uprkos cijeloj drami, mora da nastavi uobičajeni dan i ode u Aldi po namirnice.
Snimak je privukao veliki broj komentara, a mnogi korisnici savjetovali su joj da novac zadrži, pri čemu su pojedini tvrdili da ga je prethodni vlasnik možda namjerno ostavio kako bi ga pronašao neko kome je potreban.
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Ipak, ostalo je neriješeno pitanje kome novac pravno pripada i da li bi trebalo pokušati pronaći osobu koja je donirala jaknu, dok je Not Nic bila potpuno sigurna samo u jedno - jakna joj se i dalje veoma dopada.
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