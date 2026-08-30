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Kupila polovnu jaknu, pa u džepu pronašla više od 1.000 evra: 'Šta da radim?'

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 12:59

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Жена у тексас јакни са руксаком на рамену.
Foto: Pixabay

Kupovina u prodavnici korištene odjeće pretvorila se u neočekivanu avanturu za korisnicu TikToka poznatu kao Not Nic, koja je u džepu jakne pronašla veću količinu novca.

Žena je u lokalnom Goodwillu tražila odjeću koja odgovara njenoj, kako je opisala, "šumskoj estetici", a pažnju joj je privukla predimenzionirana jakna koju je odlučila da isproba prije kupovine.

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Mislila da je pronašla nekoliko dolara

Dok je provjeravala kako joj jakna stoji, zavukla je ruku u džep i napipala novčanice, zbog čega je odlučila da je kupi i tek potom utvrdi koliko novca se zapravo nalazi unutra.

Prvobitno je vjerovala da je pronašla svega nekoliko dolara, zatim je procijenila da je riječ o 100 britanskih funti, da bi nakon detaljnijeg brojanja posumnjala da bi iznos mogao biti čak 1.000 funti, odnosno oko 1.150 evra.

"Hoću li upasti u probleme?"

Početno oduševljenje brzo je zamijenila zabrinutost, pa je u snimku objavljenom na društvenim mrežama upitala: "Da li je ovo protivzakonito? Hoću li upasti u probleme? Pogledajte koliko je novca. Šta da radim?"

Not Nic je na kraju odlučila da novac privremeno ostavi na sigurnom dok ne utvrdi šta bi trebalo da uradi, a pratiocima se našalila da, uprkos cijeloj drami, mora da nastavi uobičajeni dan i ode u Aldi po namirnice.

Pratioci joj poručili da zadrži novac

Snimak je privukao veliki broj komentara, a mnogi korisnici savjetovali su joj da novac zadrži, pri čemu su pojedini tvrdili da ga je prethodni vlasnik možda namjerno ostavio kako bi ga pronašao neko kome je potreban.

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Ipak, ostalo je neriješeno pitanje kome novac pravno pripada i da li bi trebalo pokušati pronaći osobu koja je donirala jaknu, dok je Not Nic bila potpuno sigurna samo u jedno - jakna joj se i dalje veoma dopada.

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Pare

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kupovina

Odjeća

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