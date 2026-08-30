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Dim prekrio Gacko: Požar prijeti kućama na granici sa Crnom Gorom

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 10:38

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У послијеподневним часовима избио је пожар траве и ниског растиња у селу Сливља, на подручју Гацка, који угрожава стамбене објекте.
Foto: ATV

Požarna situacija na području opštine Gacko i dalje je napeta.

Iako je tokom jutra došlo do trenutnog smirivanja u pojedinim dijelovima, čitava opština je prekrivena gustim dimom, što dodatno otežava život mještanima i rad vatrogascima na terenu.

Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice (TVSJ) Gacko iza sebe imaju još jednu neprospavanu noć, tokom koje su se lavovski borili sa vatrenom stihijom kako bi odbranili stambene objekte.

"U Ključu je trenutno situacija dobra, sada je mirno i tiho, ali će se pretpostavljamo aktivirati tokom dana. Oni su sad otišli u ovaj sjeverni krak prema planini Babi. U Papovini (Kazanci) na granici sa Crnom Gorom je jedna ekipa, tamo su ugrožene kuće. Čitavu noć smo tamo gasili, trenutno je bolje stanje", izjavio je za ATV Žarko Rudović, komandir TVSJ Gacko.

Vatrogasne ekipe ostaju u punom pripravništvu na svim kritičnim tačkama, a poseban oprez je neophodan zbog očekivanog porasta temperatura i vjerovatnog aktiviranja požarišta u nastavku dana. Mještanima se savjetuje maksimalna opreznost zbog smanjene vidljivosti i visoke koncentracije dima u vazduhu.

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Tagovi :

Gacko

požar

Žarko Rudović

gašenje požara

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