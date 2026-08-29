Kako gdje: Različite cijene prasića

Cijena svinja na tržištu u Republici Srpskoj već duži period je veoma niska, a zbog prekomjernog uvoza mesa i mesnih prerađevina pojedini proizvođači svinje prodaju i ispod proizvođačke cijene.

Rekao je ovo Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.

"Cijena na tržištu žive mjere stoke je vrlo loša već duži period i poljoprivrednici s pravom kukaju na nemogućnost plasmana i niske otkupne cijene", rekao je Marinković.

Kako je naveo, takva situacija je direktna posljedica uvoza mesa i mesnih prerađevina po znatno nižim cijenama, koje su, prema njegovim riječima, dodatno stimulisane u zemljama izvoznicama.

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"Trenutno cijene su vrlo šarolike, ali cijena prasadi kreće se oko četiri KM po kilogramu", rekao je Marinković.

On je ocijenio da, prema trenutnim kretanjima cijena žive stoke u zemljama okruženja, prije svega u Evropskoj uniji, nema naznaka da bi cijene mogle znatnije rasti prije jeseni.

Rast oko Božića

"Kada dođe do pražnjenja farmi i smanjenja ponude svinja, možemo očekivati porast cijena. To bi vjerovatno bilo negdje oko Nove godine i božićnih praznika, kada bi cijena prasadi mogla dostići i znatno viši iznos", rekao je Marinković.

On je istakao da ni trenutne niske, ali ni eventualne znatno više cijene nisu realne, već da su posljedica odnosa ponude i potražnje na tržištu.

Govoreći o cijenama jagnjadi i prasadi, Marinković je rekao da nije česta situacija da se cijene ove dvije vrste stoke gotovo izjednače.

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"Svjedoci smo da se to ne dešava baš često, međutim, nastupio je poremećaj na globalnom tržištu, što se odražava i na nas kao uvozno orijentisanu državu. Jednostavno je jako nezahvalno prognozirati, a poljoprivrednici su s pravom u problemu i ukazuju na taj problem", rekao je Marinković.

Da je situacija na tržištu nepovoljna, potvrđuju i proizvođači jagnjadi, koji navode da je ove godine ponuda veća, ali da prodaju otežava slabija potražnja.

"Ove godine jagnjadi ima više nego prošle, ali je potražnja slabija i to se odmah osjeti na cijeni. Kupaca je manje, pa jagnjad moramo duže držati i čekati da ih prodamo. Rijetko kada je bilo da se cijena prasadi i jagnjadi toliko izjednači kao sada", rekao je jedan od proizvođača.

Kako je dodao, problem proizvođačima dodatno stvaraju visoki troškovi uzgoja.

"Nama proizvođačima to nikako ne odgovara, jer su troškovi hrane, sijena i uzgoja visoki, a kada sve saberemo, teško je ostvariti bilo kakvu zaradu. Očekivali smo veću potražnju u ovom periodu, ali je ona izostala i zato je tržište sada prilično loše", rekao je proizvođač.

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Prema njegovim riječima, posebno je teško manjim gazdinstvima, koja nemaju mogućnost da duže zadržavaju grla i čekaju povoljniju cijenu, prenosi portal "Nezavisne".

"Nama je svaki dan dodatni trošak. Kada jagnje ostane duže na gazdinstvu, treba ga hraniti, a cijena po kojoj ćemo ga prodati nije sigurna. Zbog toga smo prinuđeni da prihvatimo i nižu cijenu, samo da bismo smanjili troškove", rekao je on.

Dodao je da je zbog neizvjesnosti na tržištu teško planirati proizvodnju za naredni period.

"Ne znamo šta nas čeka"

"Ne znamo šta nas čeka za mjesec ili dva. Ako bude još veći uvoz, cijene mogu dodatno pasti, a onda će mnogi morati smanjivati broj grla. Nije lako ulagati novac i raditi cijelu godinu, a na kraju ne znati hoćete li uspjeti pokriti troškove", rekao je proizvođač.

Istakao je da proizvođači ne očekuju nerealno visoke cijene, već stabilnije tržište na kojem bi mogli pokriti troškove proizvodnje.

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"Ne tražimo da cijena bude nerealno visoka, već da možemo prodati ono što proizvedemo po cijeni koja pokriva troškove. Ako se nastavi ovakav odnos cijena i troškova, sve manje ljudi će biti zainteresovano da se bavi stočarstvom", zaključio je jedan od proizvođača.

Različite cijene na oglasima

Sa druge strane, na oglasima cijene prasića se kreću od 5 do 6 maraka, a manji čak idu i do 8 KM.

Cijena zavisi od težine, tako da prasići od 25 do 30 kilograma koštaju oko 6,5 KM, a oni od 35 do 40 kilograma oko 5 KM. S druge strane, kilogram žive vage prasića teških 20-25 kilograma, košta 8 KM, piše portal "Srpska info".