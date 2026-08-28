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Minić otvorio novi proizvodni objekat za tov pilića u preduzeću "Andrić-farm"

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 17:27

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Минић отворио нови објекат за тов пилића у Пелагићеву
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić otvorio je danas novi proizvodni objekat za tov pilića u preduzeću "Andrić-farm" u Pelagićevu.

Otvaranju prisustvuju ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.

Generalni menadžer kompanije Lazo Andrić rekao je Srni da su imali kapacitet 320.000, a da će to sada biti 380.000.

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Do kraja godine planiraju da otvore još jedan objekat, a cilj je, kaže Andrić, 600.000 komada u jednom turnusu.

"Ništa ovo ne bi moglo bez podrške Vlade i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz podsticajna sredstva i subvencije", istakao je Andrić, prenosi "Srna".

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Savo Minić

Pelagićevo

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