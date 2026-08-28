Minić: Preduzeće "Andrić-farm" pravi primjer kako porodični biznis može da se organizuje

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je preduzeće "Andrić-farm" iz Pelagićeva najveći proizvođač tovnih pilića u jugoistočnoj Evropi i da su pravi primjer kako porodični biznis može da se organizuje.

"Dovoljno je da kažem da smo prije nekih osam ili devet godina u cijeloj Posavini imali kapacitet od 370.000 do 380.000 pilića u turnusu, koliko sada imaju samo Andrići", rekao je Minić nakon što je otvorio novi proizvodni objekat za tov pilića u ovom preduzeću.

Hronika U toku protivdiverzioni pregledi na UKC-u Srpske

Minić je naveo da ovo najsavremenija tehnologija kada je u pitanju pilićarska proizvodnja, kao i da su Andrići ozbiljni kooperanti i da vode kooperaciju sa svima u Posavini.

"Mi smo u posljednje četiri godine digli kapacitet u jednom turnusu samo iz Posavine na preko 1.800.000 pilića u tovu. To su cifre koje govore o razvoju pilićarske proizvodnje u Republici Srpskoj", napomenuo je Minić.

Naglasio je da su Andrići dokaz da se može i kako se u Republici Srpskoj uistinu može praviti dobar posao, razvijati.

" Ovdje 40 radnika dobija redovnu platu, ovdje je firma koja se širi. U razgovoru koji smo imali prije ovog sastanka već sljedeće godine je najavljeno proširenje kapaciteta. Tako da mogu reći da sam izuzetno zadovoljan", rekao je Minić, prenosi Srna.

Ekonomija Minić otvorio novi proizvodni objekat za tov pilića u preduzeću "Andrić-farm"

On je dodao da uvijek razgovara i o konkretnim mjerama kada su u pitanju kapitalne investicije, podsticaj, sve ono što je bitno za ovu proizvodnju, jer su oni u tome lideri.