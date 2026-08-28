Objavljena prognoza za narednih 15 dana

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu, za period od 28. avgusta do 13. septembra.

U narednim danima nas očekuje nastavak vrućina, a osvježenje stiže krajem avgusta.

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"Nastavlja se period natprosječno visokih temperatura i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoziranog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme, uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama, tokom predstojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice. U Hercegovini se očekuju stabilnije i sunčanije vremenske prilike, uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca", navode iz FHMZ i dodaju:

"Do 30. avgusta zadržat će se natprosječno topao period, a u petak se očekuju ekstremno visoke dnevne temperature. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini od 19 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature širom zemlje kretaće se od 34 do 40 stepeni".

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Od 31. avgusta slijedi svježiji period, posebno tokom noći i jutra.

"Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Tokom dana maksimalne temperature u Bosni dostizaće do 30, a u Hercegovini do 35 stepeni", navode iz FHMZ.