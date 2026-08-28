Logo

Objavljena prognoza za narednih 15 dana

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 19:09

Komentari:

0
Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu, za period od 28. avgusta do 13. septembra.

U narednim danima nas očekuje nastavak vrućina, a osvježenje stiže krajem avgusta.

Хрватска море Паг

Region

Jedrilicom naletio na kupača u moru: Muškarac zadobio teške povrede

"Nastavlja se period natprosječno visokih temperatura i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoziranog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme, uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama, tokom predstojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice. U Hercegovini se očekuju stabilnije i sunčanije vremenske prilike, uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca", navode iz FHMZ i dodaju:

"Do 30. avgusta zadržat će se natprosječno topao period, a u petak se očekuju ekstremno visoke dnevne temperature. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini od 19 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature širom zemlje kretaće se od 34 do 40 stepeni".

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Lažnim linkovima skidao novac: Zatražen pritvor za uhapšenog zbog prevare

Od 31. avgusta slijedi svježiji period, posebno tokom noći i jutra.

"Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Tokom dana maksimalne temperature u Bosni dostizaće do 30, a u Hercegovini do 35 stepeni", navode iz FHMZ.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Vremenska prognoza

vrijeme u septembru

Komentari (0)

Više iz rubrike

Дика годинама чува краве и поручује - дао Бог да литра млијека буде 100 марака

Društvo

Dao Bog da zbog ovih dama litra mlijeka košta 100 KM: Dika godinama čuva krave

3 h

0
Временска прогноза: Облачно небо у Трапистима

Društvo

Na pomolu promjena vremena

4 h

0
Киша и грмљавина на Велику Госпојину слуте само једно

Društvo

Kiša i grmljavina na Veliku Gospojinu slute samo jedno

5 h

0
Мађарски новинари у студијској посјети Сутјесци

Društvo

Mađarski novinari u studijskoj posjeti Sutjesci

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

28

Iran zaprijetio Baronu Trampu, sinu američkog predsjednika

19

16

Suša uzima danak u poljoprivredi u Srpskoj

19

11

Još jedna žrtva požara u Omišu: Preminuo teško povrijeđeni muškarac

19

09

Objavljena prognoza za narednih 15 dana

19

02

Jedrilicom naletio na kupača u moru: Muškarac zadobio teške povrede

Trenutno na programu

16:50

Najbolje iz ATV jutra

jutarnji program

17:10

Centar dana

sportski program

18:55

Marketing

marketing

19:00

ATV vijesti

informativni program vijesti

19:42

Sport

sportski program

19:49

Marketing

marketing

19:50

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

Stanje na graničnim prelazima