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Minić posjetio manastir Lovnica: Vjera je naš duhovni stub

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 17:04

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Минић у манастиру Ловница
Foto: Screenshot / X

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas manastir Lovnicu u Šekovićima i razgovarao sa igumanijom mati Jovanom.

"Vjera je naš duhovni stub, a svetinje poput Lovnice podsjećaju nas na snagu molitve, tradicije i vrijednosti koje treba da čuvamo i prenosimo budućim generacijama", napisao je Minić na Iksu.

Minić je danas u Šekovićima prisustvovao svečanoj sjednici Skupštine opštine povodom obilježavanja Dana i krsne slave opštine Uspenje Presvete Bogorodice.

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Savo Minić

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