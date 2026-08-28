Minić posjetio manastir Lovnica: Vjera je naš duhovni stub

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas manastir Lovnicu u Šekovićima i razgovarao sa igumanijom mati Jovanom.
"Vjera je naš duhovni stub, a svetinje poput Lovnice podsjećaju nas na snagu molitve, tradicije i vrijednosti koje treba da čuvamo i prenosimo budućim generacijama", napisao je Minić na Iksu.
Minić je danas u Šekovićima prisustvovao svečanoj sjednici Skupštine opštine povodom obilježavanja Dana i krsne slave opštine Uspenje Presvete Bogorodice.
Posjetio sam danas manastir Lovnicu u Šekovićima i razgovarao sa mati Jovanom, igumanijom ovog manastira. Vjera je naš duhovni stub, a svetinje poput Lovnice podsjećaju nas na snagu molitve, tradicije i vrijednosti koje treba da čuvamo i prenosimo budućim generacijama. pic.twitter.com/zukGobOev9— Savo Minić (@minic_savo) August 28, 2026
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