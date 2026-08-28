Minić posjetio manastir Lovnica: Vjera je naš duhovni stub

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas manastir Lovnicu u Šekovićima i razgovarao sa igumanijom mati Jovanom.

"Vjera je naš duhovni stub, a svetinje poput Lovnice podsjećaju nas na snagu molitve, tradicije i vrijednosti koje treba da čuvamo i prenosimo budućim generacijama", napisao je Minić na Iksu.

Minić je danas u Šekovićima prisustvovao svečanoj sjednici Skupštine opštine povodom obilježavanja Dana i krsne slave opštine Uspenje Presvete Bogorodice.