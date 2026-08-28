Jedrilicom naletio na kupača u moru: Muškarac zadobio teške povrede

Muškarac iz Pule zadobio je teške tjelesne povrede nakon što je na njega, dok se kupao u moru, naletjela jedrilica kojom je upravljao 60-godišnji državljanin Njemačke, saopštila je istarska policija.

Pulska stanica pomorske i aerodromske policije u četvrtak je oko 18 časova i 55 minuta navodno dobila dojavu o naletu jedrilice na kupača u uvali Zonka.

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Policajci su u moru pronašli povrijeđenog 50-godišnjaka, dok su se na jedrilici sa hrvatskim nacionalnim oznakama nalazili 60-godišnji muškarac i 56-godišnja žena, oboje državljani Njemačke.

Prema trenutno dostupnim informacijama, nesreća se dogodila dok je muškarac plivao oko 100 metara od obale, kada je jedrilica kojom je upravljao 60-godišnjak naletjela na njega.

Policijski službenici preuzeli su povrijeđenog muškarca na službeno plovilo i prevezli ga do graničnog prelaza Pula, gdje mu je pružena hitna medicinska pomoć.

Nakon toga je prevezen u pulsku bolnicu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne povrede, zbog čega je zadržan na daljem liječenju.

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Policija će, u saradnji sa Lučkom kapetanijom, sprovesti kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo ugrožavanje posebnih vrsta saobraćaja.

(Indeks)