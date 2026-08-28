Na poznatoj plaži zabranjeno kupanje: Pronađena bakterija u moru

Autor:ATV redakcija
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Na plaži hotela "Belvi" u Orebiću utvrđeno je fekalno zagađenje mora zbog povećane koncentracije bakterije Ešerihija koli, zbog čega se do daljeg ne preporučuje kupanje.
Kako je u petak saopštila Dubrovačko-neretvanska županija, zagađenje je potvrđeno tokom osmog redovnog ispitivanja kvaliteta mora za kupanje, koje sprovodi Zavod za javno zdravlje Dubrovačko-neretvanske županije.
"Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži hotela 'Belvi' u Orebiću prelaze graničnu vrijednost za bakteriju Ešerihia koli", naveli su iz Zavoda.
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Zbog toga se kupačima preporučuje da do daljeg izbjegavaju ulazak u more na ovoj plaži.
Uzimanje uzoraka mora biće ponavljano sve dok zagađenje ne prestane, a o utvrđenom stanju obaviješteni su Inspekcija zaštite životne sredine i druge nadležne inspekcije.
(B92)
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