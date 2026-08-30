Pucnjava u nargila-baru: Poginuo mladić (18)

Jedna osoba poginula je rano jutros, a četiri su povrijeđene od kojih jedna teško, u pucnjavi u nargila-baru u Marselju, prenijeli su danas francuski mediji.

Poginuo je osamnaestogodišnji mladić, četiri osobe starosti između 17 i 23 godine su ranjene, a jedna je u kritičnom stanju, prenosi Figaro.

List navodi da su dvije osobe su došle do bara na skuteru, nakon čega je jedna od njih otvorila vatru na lokal iz automatskog pištolja.

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Na licu mjesta pronađeno je osam čaura kalibra 9 milimetara, dok je skuter počinilaca kasnije pronađen, ali potpuno izgorio.

"Pokrenuta je istraga zbog ubistva i pokušaja ubistva koje su počinile organizovana kriminalna organizacija, a slučaj je dodijeljen Odjeljenju za organizovani i specijalizovani kriminal (DCOS)", saoapšteno je iz javnog tužilaštvau Marselju.

(Tanjug)