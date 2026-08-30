Nude im 32.000 evra da napuste zemlju: Već se stotine prijavilo

Švedska je početkom ove godine višestruko povećala finansijsku pomoć ljudima koji žele dobrovoljno da se vrate u svoju domovinu. Za odraslu osobu predviđeno je do 350.000 švedskih kruna, odnosno oko 32.000 evra, dok za cijelo domaćinstvo može da se dobije do 600.000 kruna.

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Mjera je stupila na snagu 1. januara 2026. godine, a već tokom prvih nekoliko nedjelja izazvala je veliko interesovanje. Prema podacima švedske Migracione agencije, do sredine februara prijavila su se 272 kandidata, od kojih je 82 zahtjeva već bilo odbijeno.

Nekoliko nedjelja kasnije broj zahtjeva porastao je na oko 370, a švedske vlasti odobrile su i prve zahtjeve za novu, znatno izdašniju pomoć.

Ko može da dobije novac?

Iako se ova mjera često opisuje kao plaćanje migrantima da napuste Švedsku, ona nije dostupna svim strancima koji žive u toj zemlji.

Za pomoć, uz ostale uslove, mogu da konkurišu osobe koje imaju važeću švedsku dozvolu boravka dobijenu na osnovu zaštite – na primjer izbjeglice ili osobe kojima je odobrena supsidijarna zaštita. U pravilu moraju da imaju dozvolu boravka izdatu 12. septembra 2024. godine ili ranije.

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Novac može da se dobije za preseljenje u matičnu zemlju ili drugu zemlju u kojoj osoba ima pravo da živi, ali ne i za preseljenje u neku drugu državu EU, EGP-a ili Švajcarsku.

Koliko se dobija?

Nova pravila donela su ogromno povećanje podsticaja, prenosi "B92".

Odrasla osoba može da dobije do 350.000 kruna, odnosno oko 32.000 evra. Bračni ili vanbračni par može da dobije najviše 500.000 kruna, dok je maksimalna pomoć za cijelo domaćinstvo 600.000 kruna, odnosno oko 55.000 evra.

Za svako dijete predviđeno je dodatnih 25.000 kruna, odnosno oko 2.300 evra.

Pomoć je prije povećanja bila višestruko manja – odrasla osoba mogla je da dobije samo 10.000 kruna. Švedska je tako iznos povećala čak 35 puta.

Švedska želi da podstakne dobrovoljni povratak

Vlada ovu mjeru opravdava željom da ljudima koji nisu uspjeli da se integrišu u švedsko društvo omogući novi početak u zemlji porijekla. Istovremeno smatraju da bi povratak dijela stanovništva mogao da doprinese razvoju privrede i tržišta rada u njihovim matičnim zemljama.

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Program dobrovoljnog povratka u Švedskoj postoji još od 1984. godine, ali je ranije veoma malo ljudi koristilo finansijsku pomoć. Upravo zato je vlada odlučila da drastično poveća iznos i učini ga dovoljno velikim da ljudima predstavlja stvarni finansijski podsticaj za odlazak.

Mjera je, međutim, izazvala kontroverze. Švedska Migraciona agencija već je u martu objavila da je odobrila prve zahtjeve, dok su kritičari upozoravali na moguće probleme takve politike, kao i na činjenicu da je povećanje pomoći uvedeno uprkos rezervama iz ranije sprovedene državne istrage.