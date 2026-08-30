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U prevrtanju trajekta poginulo šest ljudi: Spasene 172 osobe

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 16:31

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Возило хитне помоћи стиже у луку Киренија, у сјеверном дијелу Кипра под турском окупацијом, у недјељу, 30. августа 2026. године, након што се трајект типа катамаран преврнуо код сјеверне обале Кипра.
Foto: Tanjug/AP

Šest ljudi poginulo je danas u brodolomu putničkog trajekta koji se danas prevrnuo nakon isplovljavanja iz luke Kirenija na sjeveru Kipra, saopštio je premijer nepriznatog Sjevernog Kipra Unal Ustel.

On je naveo da su 172 osobe spasene sa broda na kojem je bilo 267 ljudi i potvrdio da se operacije potrage i spasavanja nastavljaju, prenosi agencija Anadolija.

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Putnički brod, u vlasništvu privatne kompanije, koji je isplovio iz Kirenija oko 12.30 i krenuo ka turskoj luci Tašudžu, počeo je da se puni vodom iz nepoznatog razloga nedugo nakon što je napustio luku.

Nakon što je trajekt počeo da se puni vodom, kapetanovi pozivi u pomoć pokrenuli su spasilačku akciju Obalske straže i lučke kapetanije.

(Tanjug)

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Tagovi :

Kipar

Trajekt

nesreća

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