Vozač autobusa tokom vožnje gledao film za odrasle: Putnici zatečeni

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Nevjerovatna scena zabilježena je u autobusu koji je saobraćao od Sofije do Kazanlaka u Bugarskoj.
Vozač autobusa je, prema snimku objavljenom na Iksu, tokom vožnje gledao pornografski sadržaj.
Putnici su ostali zatečeni njegovim ponašanjem za volanom. Slučaj je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama, a snimak se munjevito proširio internetom.
Only in Bulgaria: a bus driver got caught on camera watching porn while driving passengers from Sofia to Kazanlak. pic.twitter.com/09XGplMhXs— edna bъlgarka (@transbulgaria) August 30, 2026
Snimak je izazvao lavinu komentara, a mnogi se pitaju kako je vozač mogao ovako ugroziti sigurnost putnika.
(CrnaHronika)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Scena
1 h0
Svijet
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
18
19
18
12
18
07
18
00
17
55
Trenutno na programu