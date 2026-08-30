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Vozač autobusa tokom vožnje gledao film za odrasle: Putnici zatečeni

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 17:15

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Аутобус путник
Foto: pexels/Halil Yetkin

Nevjerovatna scena zabilježena je u autobusu koji je saobraćao od Sofije do Kazanlaka u Bugarskoj.

Vozač autobusa je, prema snimku objavljenom na Iksu, tokom vožnje gledao pornografski sadržaj.

Putnici su ostali zatečeni njegovim ponašanjem za volanom. Slučaj je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama, a snimak se munjevito proširio internetom.

Snimak je izazvao lavinu komentara, a mnogi se pitaju kako je vozač mogao ovako ugroziti sigurnost putnika.

(CrnaHronika)

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autobus

vozač

Bugarska

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