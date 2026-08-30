Vozač autobusa tokom vožnje gledao film za odrasle: Putnici zatečeni

Nevjerovatna scena zabilježena je u autobusu koji je saobraćao od Sofije do Kazanlaka u Bugarskoj.

Vozač autobusa je, prema snimku objavljenom na Iksu, tokom vožnje gledao pornografski sadržaj.

Putnici su ostali zatečeni njegovim ponašanjem za volanom. Slučaj je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama, a snimak se munjevito proširio internetom.

Only in Bulgaria: a bus driver got caught on camera watching porn while driving passengers from Sofia to Kazanlak. pic.twitter.com/09XGplMhXs — edna bъlgarka (@transbulgaria) August 30, 2026

Snimak je izazvao lavinu komentara, a mnogi se pitaju kako je vozač mogao ovako ugroziti sigurnost putnika.

(CrnaHronika)