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Због масовног туризма становници Мајорке изашли на улице

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 16:18

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Због масовног туризма становници Мајорке изашли на улице
Фото: Pexels/Miquel Rosselló Calafell

Становници Мајорке изашли су на улице као знак протеста због масовног туризма на популарном шпанском острву.

Према подацима полиције, око 1.000 демонстраната, организовало је протест сједећи дуж руте од Трга Шпаније у Палми до сједишта регионалне владе на обали.

Демонстрације су услиједиле након много већих протеста крајем јула, када се око 25.000 људи окупило да би исказали противљење посљедицама туризма на Мајорци, највећем шпанском Балеарском острву.

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Поједини учесници скупа махали су натписима на енглеском језику на којима је писало: "Ваш рај, наш пакао" и "Туристи, идите кући".

Протест су организовале еколошке групе ГОБ и "Тераферида", пренијела је агенција ДПА.

Мајорка, нарочито популарна дестинација за њемачке и британске туристе, доживјела је нагли раст трошкова становања посљедњих година, а нелегално изнајмљивање кућа за одмор један је од фактора који су допринијели расту цијена.

(Срна)

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Тагови :

Мајорка

Протести

Шпанија

Туризам

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