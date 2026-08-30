''Срце хероја'': Младића у Италији сматрају посљедњим херојем Европе

Аутор:АТВ редакција
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Покрет "Срце хероја" позвао је Србе да у свим мјестима достојанствено одају почаст генералу Ратку Младићу, којег, како су навели, и у Италији сматрају за посљедњег хероја Европе и човјека који се супротставио исламском радикализму и повампиреној НДХ.
"Војнички и витешки је бранио српски народ од геноцидно-фашистичке хорде. Да њега није било нико жив не би остао", поручили су из Покрета на друштвеним мрежама, уз фотографију навијача италијанског Фудбалског клуба "Лацио" са транспарентом на којем је писало да је генерал Ратко Младић посљедњи херој Европе.
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Из Покрета су навели да такозвани трибунал у Хагу пише политичке пресуде, али да не пише историју.
"А, историја је на страни праведних. Вечна слава и хвала генералу Ратку Младићу", поручили су из Покрета, преноси "Срна".
Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у четвртак, 27. августа, у притворској болници у Хагу у 84. години.
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