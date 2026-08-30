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NASA lansirala novi svemirski teleskop vrijedan 4 milijarde dolara

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 14:40

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Лого НАСА свемирске агенције
Foto: Tanjug/AP/John Raoux

Američka Nasa lansirala je iz Floride novi svemirski teleskop "Nensi Grejs Roman" u misiji istraživanja najvećih misterija u astrofizici i kosmologiji.

Teleskop vrijedan oko četiri milijarde dolara lansiran je iz Svemirskog centra "Kenedi" na raketi "Falkon hevi" kompanije "Spejs iks".

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Teleskop je dizajniran da istražuje kosmičke enigme poput tamne energije i tamne materije, da testira gravitaciju na ogromnim razmjerama i traga za egzoplanetama, odnosno planeteama izvan našeg Sunčevog sistema.

"Roman" će putovati kroz svemir ka orbitalnoj lokaciji zvanoj Lagranžova tačka dva, koja se nalazi oko 1,6 miliona kilometara od Zemlje.

Planirano je da misija traje pet godina, ali u Nasi kažu da bi gorivo u teleskopu moglo da potraje i dodatnih pet godina.

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"Roman" će nadograditi mogućnosti drugih orbitalnih opservatorija kao što su svemirski teleskop "Džejms Veb", lansiran 2021. godine, te svemirski teleskop "Habl", lansiran 1990. godine.

(Srna)

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NASA

teleskop

Svemir

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