Pohlepa bez granica: Za stan od 23 kvadrata traže bezobraznu cifru

Cijene nekretnina u Sarajevu već godinama dostižu iznose koji su za veliki broj građana teško dostižni, dok plate ne prate rast cijena stanova.

Mnogima značajan dio mjesečnih primanja odlazi na kiriju, zbog čega je kupovina vlastitog stana za brojne građane sve teži cilj.

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Upravo u takvom kontekstu pažnju privlači jedan oglas za prodaju nekretnine u Sarajevu.

Šta se prodaje?

Naime, prodaje se garsonjera površine 23 kvadratna metra, smještena na trećem spratu stambene zgrade bez lifta, u ulici Kranjčevića, na području Marijin Dvora u Opštini Centar Sarajevo, prenosi "Radiosarajevo".

Prema oglasu, stan se sastoji od dnevnog boravka, kuhinje i kupatila, dok se neposredno uz stan nalazi i ostava. Od karakteristika nekretnine navedeni su PVC vanjska i drvena unutrašnja stolarija, laminat i keramika, blindirana ulazna vrata, kao i grijanje na struju putem konvektora.

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Lokacija je jedna od centralnijih u Sarajevu. U neposrednoj blizini nalaze se Sarajevo Siti Centar, Alta Šoping Centar, Opšta bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš", Osnovna škola "Isak Samokovlija", kao i brojni marketi, restorani, kafići i drugi sadržaji.

Agencija nekretninu predstavlja kao "investicionu priliku", navodeći da je zbog centralne lokacije i manje kvadrature pogodna za vlastito stanovanje, dugoročni najam ili kratkoročno izdavanje turistima i poslovnim gostima.

Više od 8.000 KM za kvadrat

Cijena garsonjere iznosi 190.000 KM, što znači da kvadratni metar košta oko 8.260 KM.

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Oglas je izazvao reakcije na Fejsbuku, ali je agencija onemogućila komentare na objavi.

Vjerovatno svjesni da će ih biti mnoštvo koji će kritikovati ovakvu pohlepu.