Maričić: Stabilan rast javnih prihoda temelj je stabilne Srpske

Kontinuiran rast naplate javnih prihoda, koje prikuplja Poreska uprava Republike Srpske, a koji se bilježi zadnjih godina, jedan je od značajnijih pokazatelja stabilnosti javnih finansija RS, odnosno, predstavlja važan temelj ekonomske i socijalne stabilnosti Srpske.

Posljednji podaci Poreske uprave Republike Srpske pokazuju da se taj višegodišnji trend povećanja naplate javnih prihoda nastavlja i u 2026. godini, te je za prvih sedam mjeseci naplaćeno 2,812 milijardi KM javnih prihoda ili 10 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Međutim, o koliko stabilnom i značajnom rastu naplate javnih prihoda RS se radi najkonkretnije možemo vidjeti ako se vratimo nekoliko godina unazad, a tamo stoji da je za svega sedam mjeseci ove godine naplaćeno više javnih prihoda nego u cijeloj 2021. godini.

Ovaj rezultat dobija još veći značaj ako se zna da se višegodišnji rast naplate javnih prihoda Republike Srpske ne zasniva samo na jednoj kategoriji prihoda, već se povećanje skoro svake godine bilježi u sve tri grupe javnih prihoda, odnosno i kod direktnih poreza, i kod doprinosa i ostalih javnih prihoda.

Direktor Poreske uprave Republike Srpske, Goran Maričić, kojem je ovo drugi mandat na čelu ove uspješne institucije, istakao je da rezultati koje posljednjih godina ostvaruje Poreska uprava RS pokazuju da je upravo kombinacija ekonomskog rasta, poreske discipline, digitalizacije, fiskalizacije i efikasnije naplate doprinijela kontinuiranom rastu prihoda.

„Ali, to nije samo obična statistika Poreske uprave. To je pokazatelj sposobnosti sistema da obezbijedi stabilan priliv novca kojim se finansiraju najvažnije javne funkcije. Istovremeno, kontinuiran rast prihoda predstavlja važan signal privredi, investitorima i građanima da javne finansije imaju stabilniju osnovu za planiranje“, rekao je Maričić.

Prema njegovim riječima, jedan od najvažnijih zadataka u narednom periodu nije samo nastaviti uspostavljeni trend rasta naplate javnih prihoda, već ga održati bez pretjeranog poreskog opterećenja privrede, kroz širenje poreske osnovice, suzbijanje sive ekonomije, digitalizaciju i stvaranje što konkurentnijeg poslovnog ambijenta.

„Jer, prava snaga poreskog sistema nije u tome da od postojećih poreskih obveznika naplati što više, već da stvori sistem u kojem će što veći broj ljudi i kompanija poslovati legalno, plaćati svoje obaveze i istovremeno imati interes da investiraju, zapošljavaju i povećavaju plate. U tom smislu, stabilan rast javnih prihoda i moderna Poreska uprava predstavljaju mnogo više od fiskalnog mehanizma. Oni su jedan od važnih temelja ekonomske i socijalne stabilnosti Republike Srpske“, poručio je Maričić i dodao da moderna poreska uprava mora biti istovremeno kontrolna, servisna i digitalna institucija, odnosno, ona treba da olakša obaveze urednim poreskim obveznicima, ali i da bude dovoljno efikasna da otkrije i sankcioniše one koji pokušavaju izbjeći svoje obaveze.