Lepa Lukić ima najveću penziju na estradi: Već 23 godine na račun joj liježu velike pare

Lepa Lukić ne krije da je obezbijeđena sa svih strana, a njena mjesečna primanja dolaze iz tri potpuno različite kase.

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Osnovna radna penzija: Iznosi 107.000 dinara. Ovu penziju je zaradila dugogodišnjim radnim stažom, a kako je sama otkrila, u statusu istaknutog estradnog umjetnika provela je 25 godina (prije nego što je postala "običan" estradni umjetnik), što joj je obezbijedilo znatno veću penzionu osnovicu.

Nacionalno priznanje (nacionalna penzija): Država Srbija joj je 2011. godine dodijelila nacionalno priznanje za izuzetan doprinos kulturi. Iz ovog budžeta Lepoj svakog mjeseca liježe dodatnih 73.000 dinara.

Inostrana (kanadska) penzija: Najveći dio njenih prihoda stiže direktno iz Kanade. Riječ je o nasljednoj porodičnoj penziji koju prima nakon smrti svog pokojnog supruga, a koja iznosi čak 1.250 evra mjesečno.

"Penzionerka sam već 23 godine, mogu da trošim jednu penziju nedjeljno!"

Lepa je otvoreno govorila o svojim finansijama i istakla da je svaku paru i te kako zaslužila.

"Ja nemam veze s penzionerima, jesam u tim godinama, ali družim se s mladima. Ja sam u penziji pune 23 godine. Ništa ne tražim, ja sam zadovoljna. Tri penzije imam. Sve sam zaslužila", izjavila je pjevačica, dodajući u svom stilu: "Ja mogu da trošim jednu penziju nedjeljno, ne moram da se ustežem".

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Pjeva isključivo iz ljubavi, novac joj ne treba

Iako i dalje povremeno nastupa i obraduje svoju publiku, legendarna pjevačica naglašava da joj novac od nastupa i snimanja novih pjesama uopšte nije potreban kako bi lagodno živjela.

"Što moram da nastupam ja? Ne moram. Ja pjevam što volim. Što se novca tiče, ne moram nikad da zapjevam! Imam dobra primanja, tri penzije. Kanadsku, jednu normalnu sa radnim stažom i imam nacionalnu penziju. Ali, ja volim. To mene podmlađuje, vraća me u mladost, puna sam energije, ništa mi nije teško", priznala je Lepa.

(Blic)