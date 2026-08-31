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Cvijanović: Zaštitićemo trudnice zaposlene na određeno vrijeme

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ATV redakcija
31.08.2026 15:32

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Потпредсједница Савеза независних социјалдемократа и Српски члан Предсједништва БиХ
Foto: ATV

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da će ova stranka pokrenuti postupak izmjene zakona koji će omogućiti da žene zaposlene na određeno vrijeme koje u tom periodu ostanu trudne, imaju ista prava kao one koje su zaposlene na neodređeno vrijeme, odnosno da im bude omogućen nastavak radnog odnosa tokom trudnoće i porodiljskog odsustva, a potom i prevođenje u stalni radni odnos.

"Zaštita porodice, žena, majčinstva i djece ostaje jedan od prioriteta, a u narednom periodu biće predložena i nova zakonska rješenja kojima bi trebalo da bude dodatno ojačana zaštita žena koje su zaposlene na određeno vrijeme", poručila je Cvijanovićeva nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a koja je održana u proširenom sastavu.

Prema njenim riječima, ovo je važna tema i SNSD kao ozbiljna politička partija vodi računa o tome da izlazi sa novim prijedlozima i rješenjima koja su usmjerena na svakodnevni život, na funkcionisanje institucija i, prvenstveno na život stanovništva.

Ona je podsjetila da su Vlada i Narodna skupština Republike Srpske do sada donosile različite mjere usmjerene na zaštitu porodice, uključujući podršku višečlanim porodicama, porodiljama, majčinstvu i novorođenčadi.

"Nedavno smo izradili i jedan katalog koji pokazuje kako danas izgledaju sve te mjere, ali nam istovremeno pokazuje i šta još možemo uraditi kako bismo unaprijedili ono što karakterišemo kao zaštitu porodice i djece. Ako tome dodamo sve ono što se odnosi na školsku djecu, školstvo, studente i brojne druge mjere, onda možemo reći da ćemo dodatno proširivati i zaokruživati taj set mjera", istakla je Cvijanovićeva.

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Ona je napomenula da je na sjednici data podrška i saglasnost za reviziju zakonodavstva i pripremu novih rješenja koja bi trebalo da donesu veću sigurnost ženama zaposlenim na određeno vrijeme.

"Ono za šta smo danas dobili podršku i saglasnost u okviru Predsjedništva SNSD-a jeste da se zakonodavstvo na određeni način revidira i da se preprave određene stvari, a u ovom slučaju to se odnosi na žene koje su zaposlene na određeno vrijeme", rekla je Cvijanovićeva.

Cilj je, pojasnila je ona, da žena koja tokom trajanja ugovora na određeno vrijeme ostane u drugom stanju ne bude izložena riziku da zbog trudnoće izgubi posao.

Ona kaže da bi ovakvo rješenje trebalo da obezbijedi veću zaštitu žena i porodica, ali i da pošalje jasnu poruku poslodavcima i institucijama o potrebi odgovornog odnosa prema trudnoći i majčinstvu.

"O predloženim rješenjima biti obavljena široka rasprava sa svim relevantnim sektorima, uključujući poslodavce u javnom i privatnom sektoru. Naravno, imaćemo široku raspravu u okviru svih relevantnih sektora. Razgovaraćemo i sa poslodavcima iz javnog i privatnog sektora kako bismo sagledali sve aspekte ovakvog zakonskog rješenja", najavila je Cvijanovićeva.

Najavila je uvođenje oštrijih mjera za one koji ne budu poštovali zakonske odredbe, što bi moglo podrazumijevati i intervencije u krivičnom zakonodavstvu.

"To će podrazumijevati i oštre mjere prema onima koji ne budu poštovali zakon. To pretpostavlja i određene intervencije kada je u pitanju krivično zakonodavstvo. Moramo sankcionisati one ljude koji trudnoću doživljavaju kao opterećenje, a ne kao doprinos porodici, društvu i Republici Srpskoj", poručila je Cvijanovićeva.

Naglasila je da trudnoća ne smije biti posmatrana kao trošak ili opterećenje za poslodavca, već kao pitanje od posebnog društvenog značaja.

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"Ne možemo dozvoliti da se trudnoća posmatra isključivo kroz brojke i fiskalni račun, kao da je riječ o trošku ili opterećenju za poslodavca. Moramo se, kao društveno odgovorna zajednica, odnositi prema trudnoći, majci i majčinstvu na način koji oni zaslužuju", poručila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je istakla da rođenje djeteta ne predstavlja samo pitanje jedne porodice. "Rođenje djeteta nije samo radost jedne porodice, već predstavlja i dolazak novog člana naše zajednice - Republike Srpske", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o konkretnim situacijama u kojima bi nova zakonska rješenja trebalo da imaju poseban značaj, Cvijanovićeva je navela zapošljavanja na određeno vrijeme, naročito u javnom sektoru, gdje se određena radna mjesta često popunjavaju na period od nekoliko mjeseci.

"Imate čitav niz primjera, posebno u javnom sektoru, gdje se na nekoliko mjeseci otvaraju određena radna mjesta. Desi se da žena u tom periodu ostane u drugom stanju i to ni na koji način ne smije biti razlog da takva žena bude otpuštena sa svog radnog mjesta", navela je Cvijanovićeva.

Upravo kroz novo zakonsko rješenje, zaključila je ona, trebalo bi da bude stvorena dodatna pravna sigurnost za žene koje se nađu u takvoj situaciji, prenosi Srna.

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Republika Srpska

trudnice

Željka Cvijanović

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