Cvijanović: Gastro susreti - prepoznatljiv događaj koji promoviše domaće

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je danas u Brodu da manifestacija Gastro susreti, koja je okupila oko 100 izlagača, postala tradicija i da promoviše ono što je domaće.

"Svaka čast svim ovim ljudima koji su se okupili ovdje i žele da pokažu ono što možemo da postignemo i konačno ono što jesu naša tradicionalna jela, da ih na ovaj način isto tako promovišemo", rekla je Cvijanovićeva novinarima.

Ona je dodala da je ova manifestacija u Brodu postala prepoznatljiv događaj na koji dolaze ljudi iz cijele regije.

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"Prepoznatljivo mjesto, prepoznatljiv događaj, ali isto tako prepoznatljiv duh naroda koji ovdje živi i koji želi da promoviše ono što je domaće i što je naše", naglasila je Cvijanovićeva, prenosi "Srna".

Cvijanovićeva je danas u Brodu zajedno sa premijerom Srpske Savom Minićem prisustvovala manifestaciji Gastro susreti.