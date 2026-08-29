Cvijanović: Gastro susreti - prepoznatljiv događaj koji promoviše domaće

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je danas u Brodu da manifestacija Gastro susreti, koja je okupila oko 100 izlagača, postala tradicija i da promoviše ono što je domaće.
"Svaka čast svim ovim ljudima koji su se okupili ovdje i žele da pokažu ono što možemo da postignemo i konačno ono što jesu naša tradicionalna jela, da ih na ovaj način isto tako promovišemo", rekla je Cvijanovićeva novinarima.
Ona je dodala da je ova manifestacija u Brodu postala prepoznatljiv događaj na koji dolaze ljudi iz cijele regije.
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"Prepoznatljivo mjesto, prepoznatljiv događaj, ali isto tako prepoznatljiv duh naroda koji ovdje živi i koji želi da promoviše ono što je domaće i što je naše", naglasila je Cvijanovićeva, prenosi "Srna".
Cvijanovićeva je danas u Brodu zajedno sa premijerom Srpske Savom Minićem prisustvovala manifestaciji Gastro susreti.
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