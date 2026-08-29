Cvijanović: SNSD ozbiljna politička priča - 30 godina organizovani u ime Srpske

Autor:ATV redakcija
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SNSD je ozbiljna politička priča koja je 30 godina organizovana snaga u ime Republike Srpske i srpskog naroda, rekla je potpredsjednik stranke Željka Cvijanović.
"Najvažniji naš zadatak je stabilna i mirna Republika Srpska koja će da traje", naglasila je Cvijanovićeva koja je prisustvovala obilježavanju 30 godina od formiranja Gradskog odbora SNSD-a u Gradišci.
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Prema njenim riječima, Republika Srpska nije napravljena, niti stvorena i branjena krvlju srpskih boraca da bi nestala.
Ona je istakla da je SNSD ozbiljna politička priča za partiju koja je ostavila rezultate iza sebe i dodala da su kroz sve godine i izazove pokazali da snaga stranke leži u jedinstvu, hrabrosti i radu na terenu za svaku lokalnu zajednicu.
"Politika ne treba da dijeli, politika okuplja", navela je Cvijanovićeva na društvenim mrežama.
Ona je zahvalila Gradskoj organizaciji SNSD-a Gradiška na decenijama snažne podrške i zajedničkih pobjeda.
"Idemo hrabro naprijed", rekla je Cvijanovićeva.
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Napomenula je da tri decenije postojanja, rada i zajedništva svjedoče o snazi SNSD-a, jedinstvu i neraskidivoj vezi sa narodom.
"Čuvamo sjećanja na same početke, jer bez njih ne bismo bili ovdje gdje smo danas - najjača politička snaga u Republici Srpskoj. Uvijek je posebno zadovoljstvo biti među našim ljudima i zajedno evocirati uspomene na stvaranje priče koja traje i pobjeđuje. Složno i snažno nastavljamo dalje - za našu Republiku Srpsku", rekla je Cvijanovićeva.
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