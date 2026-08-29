Цвијановићева присуствовала "Алексијади" у Бранешцима код Челинца

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да су породична окупљања увијек прилика да се на једном мјесту сретну генерације, обнове успомене и проведе вријеме са драгим људима.
"Било ми је задовољство да, на позив драгог пријатеља доктора Зорана Алексића, данас у Бранешцима присуствујем "Алексијади" и будем дио овог лијепог и традиционалног породичног дружења. Хвала на позиву и дивном гостопримству", написала је Цвијановићева на Иксу.
Породична окупљања увијек су прилика да се на једном мјесту сретну генерације, обнове успомене и проведе вријеме са драгим људима.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) August 29, 2026
Било ми је задовољство да, на позив драгог пријатеља доктора Зорана Алексића, данас у Бранешцима присуствујем Алексијади и будем дио овог лијепог и… pic.twitter.com/U9H5Zh5yRO
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