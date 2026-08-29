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Цвијановићева присуствовала "Алексијади" у Бранешцима код Челинца

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 19:52

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Жељка Цвијановић
Фото: Screenshot/X

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да су породична окупљања увијек прилика да се на једном мјесту сретну генерације, обнове успомене и проведе вријеме са драгим људима.

"Било ми је задовољство да, на позив драгог пријатеља доктора Зорана Алексића, данас у Бранешцима присуствујем "Алексијади" и будем дио овог лијепог и традиционалног породичног дружења. Хвала на позиву и дивном гостопримству", написала је Цвијановићева на Иксу.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Челинац

традиција

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