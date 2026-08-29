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Испаљене 199 ракете у Српској: Противградна одбрана ублажила посљедице

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 19:09

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Испаљене 199 ракете у Српској: Противградна одбрана ублажила посљедице
Фото: АТВ

"Противградна превентива" саопштила је да је на западу Републике Српске данас испаљено 199 противградних ракета, чиме је сведена на минимум појава града.

Истичу да су ове ракете испаљене од 11.00 до 16.00 часова и да праћење облачности још траје.

"Да нисмо имали пар забрана за дејство од контроле лета, број испаљених ракета би био и већи", наводе из "Противградне превентиве".

Додају да је данашњим дејствима појава града сведена на минимум, те да су штете далеко мање од онога што би се десило да су се процеси развоја града дешавали природним путем.

Невријеме праћено градом захватило је данас подручје Прњавора, Приједора, Козарске Дубице, Лакташа и дио Бањалуке, гдје је дошло до кварова на више далековода.

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Тагови :

противградна превентива

противградне ракете

Противградна превентива РС

Противградна заштита

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