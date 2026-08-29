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Нормализовано снабдијевање електричном енергијом у Прњавору

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 20:05

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

У Прњавору је нормализовано снабдијевање електричном енергијом након прекида изазваног олујним невременом.

Све расположиве екипе и даље су на терену и раде на отклањању посљедица невремена и уклањању порушених стабала.

Олујно невријеме праћено јаким вјетром, кишом и градом захватило је око 13.00 часова подручје Прњавора.

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Тагови :

Прњавор

Струја

невријеме

нестанак струје

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