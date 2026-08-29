Нормализовано снабдијевање електричном енергијом у Прњавору

Аутор:АТВ редакција
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У Прњавору је нормализовано снабдијевање електричном енергијом након прекида изазваног олујним невременом.
Све расположиве екипе и даље су на терену и раде на отклањању посљедица невремена и уклањању порушених стабала.
Олујно невријеме праћено јаким вјетром, кишом и градом захватило је око 13.00 часова подручје Прњавора.
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