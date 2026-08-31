Snimaju vas, a ni ne znate: Kreiran alat od 7 dolara koji uočava skrivene kamere za pet sekundi

Uređaj radi tako što usmjerava svjetlost pod različitim uglovima umjesto da samo uočava refleksije, uz tačnost od 94%.

Skrivene kamere se i dalje pojavljuju na neočekivanim mjestima – skrivene u olovkama, satovima, punjačima ili ramovima za slike u hotelskim sobama i privatnim smještajima. Zbog toga su istraživači sa instituta KAIST napravili rješenje koje je jeftino. Njihov novi alat, nazvan SweepLED, pretvara bilo koji pametni telefon u pouzdan detektor skrivenih kamera pomoću dodataka u vidu LED kućišta, čija izrada košta manje od sedam dolara.

Većina ručnih detektora oslanja se na prilično jednostavan trik: usmjerite svjetlost ka nečemu i tražite sjajan odsjaj koji se vraća. Problem je u tome što staklo, metal i sjajna plastika takođe odbijaju svjetlost, što znači da ste primorani da škiljite u punjače i satove pokušavajući da pogodite da li je taj odsjaj sočivo ili samo slučajnost.

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SweepLED potpuno eliminiše nagađanje. Umjesto da pomjera svjetlost i ugao gledanja zajedno, on drži kameru telefona fiksiranom, dok LED svjetlost pomjera i usmjerava iz različitih pravaca. To je ključno jer sočivo kamere ima unutrašnju strukturu – otvor blende, senzor i slojevito staklo – pa se njegova refleksija iskrivljuje i deformiše na veoma specifičan način kako se ugao svjetlosti mijenja. Obične sjajne površine se jednostavno ne ponašaju tako.

SweepLED snima cjelokupno pomjeranje svjetlosti kao kratak video-zapis, a zatim ga provlači kroz AI model obučen da uoči te karakteristične deformacije sočiva, precizno označavajući gdje bi skrivena kamera mogla biti postavljena. Istraživači su ga testirali na 30 svakodnevnih predmeta koje biste realno mogli naći u hotelskoj sobi ili iznajmljenom smještaju, i otkrio je skrivene kamere sa tačnošću od oko 94%, i to za manje od pet sekundi po predmetu.

🕵️ KAIST researchers developed "SweepLED," a smartphone + low-cost LED tech that detects hidden cameras in under 5 seconds with ~94% accuracy — for under $7. #KAIST #SweepLED #AI #Privacy



🖇️https://t.co/H0SXkoqowo pic.twitter.com/tZFL5eikFC — KAISTPR (@kaistpr) August 31, 2026

Nedavna studija univerziteta UCL pokazala je da su ljudi koji koriste komercijalne detektore skrivenih kamera i dalje propuštali da ih pronađu na 59% uređaja tokom testiranja, tako da je laboratorijski rezultat SweepLED-a od 94% snažan pokazatelj, a sledeći korak je vjerovatno testiranje u realnim uslovima.

Predvođen profesorom Džun Hanom sa Računarskog fakulteta na institutu KAIST, u saradnji sa istraživačima sa Nacionalnog univerziteta u Singapuru i Univerziteta za menadžment u Singapuru, projekat je predstavljen ranije ove godine na konferenciji ACM MobiSys 2026. Uređaj još uvijek nije dostupan u prodaji, ali je osnovna ideja dovoljno jednostavna da bi se u skorije vrijeme mogla pojaviti u obliku pravog komercijalnog proizvoda.

(b92)