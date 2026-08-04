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Da li ih se sjećate? Ovaj uređaj iz 2000-ih se vraća na velika vrata

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 09:35

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Стари фото-апарта
Foto: Pexels/Barış Karagöz

Da li se sjećate malih, džepnih foto-aparata koji su obilježili jednu eru? Ponovo su aktuelni.

Generacija Z predvodi trend u kom se savršene fotografije sa pametnih telefona mijenjaju za autentičnu, pomalo mutnu estetiku starih digitalaca sa naglašenim blicem.

Ne radi se samo o fotografisanju, nego o hvatanju atmosfere. Na sljedećoj žurci, druženju na plaži ili kasnoj večeri obratite pažnju na prepoznatljiv blic – to je jasan znak povratka kompaktnih digitalnih aparata i znak onoga što se naziva „ljetom digitalaca”.

Pobuna protiv savršenstva

Zaboravite na hiperrealistične, kompjuterski obrađene slike sa najnovijih pametnih telefona. Generacija Z pretražuje stare fioke i internet oglase u potrazi za džepnim foto-aparatima s početka 2000-ih. Cilj nije tehnička čistoća slike, već njen karakter. To je potpuni estetski otpor prema dominaciji savršene fotografije.

Posljednje decenije tehnološka trka proizvođača mobilnih telefona svela se na uklanjanje nedostataka. Noćni režim rada pretvara tamu u dan, portretni režim precizno zamućuje pozadinu, a softver pegla svaku nepravilnost. Rezultat je često tehnički besprijekorna slika koja, ironično, djeluje sterilno. Novi talas entuzijasta za digitalne foto-aparate svjesno se odmiče od takvog pristupa.

Oni traže upravo one elemente koje je moderna tehnologija iskorijenila. Žele oštar, direktan blic koji stvara dramatične sjenke, blago zamućenje pokreta koje prenosi energiju trenutka i specifičnu zrnatost senzora niske rezolucije. Drugim riječima, biraju teksturu umjesto algoritma. Ne radi se o lošoj fotografiji, nego o drugačijoj definiciji kvaliteta. To je slika koja funkcioniše kao sjećanje, a ne kao datoteka.

Nostalgija u džepnom formatu

Za generaciju koja je odrasla sa internetom u džepu, nedavna tehnološka prošlost ima posebnu privlačnost. Rane 2000-e izvor su fascinacije, a digitalni foto-aparat bio je jedan od ključnih simbola tog vremena. On predstavlja način dokumentovanja života koji je postojao neposredno prije nego što su ga društvene mreže u potpunosti preuzele.

Privlačnost nije samo u fotografijama, već i u cijelom ritualu. To je uređaj sa jednom jedinom svrhom. Na njega ne stižu obavještenja i na njemu se ne pregledaju društvene mreže – on samo fotografiše. Mali ekran na poleđini ne dozvoljava opsesivno provjeravanje i ponavljanje snimka. Fotografišete i nastavljate dalje, sa povjerenjem da je trenutak zabilježen. Odloženo zadovoljstvo, jer se fotografije moraju naknadno prebaciti na računar, dodatno pojačava doživljaj.

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Digitalni foto-aparat je opipljiv predmet koji se nosi sa namjerom. On je modni detalj i povod za razgovor, a ujedno i poruka: „Ovdje sam da zabilježim osjećaj, a ne samo sliku.”

Više od filtera

Ovaj trend bilo bi pogrešno odbaciti kao još jedan estetski hir koji se može kopirati aplikacijom ili filterom. Dok filteri pokušavaju da oponašaju izgled nekog drugog vremena, korišćenje stvarnog hardvera nameće potpuno drugačiji pristup. Ograničenja kamere, kao što su sporiji fokus, nepredvidiv blic i nedostatak naprednih podešavanja, ovdje postaju prednosti.

Gotovo je nemoguće savršeno kadrirati sliku dok maleni aparat usmjeravate prema prijateljima i nadate se najboljem. Upravo u tome i jeste ljepota. To je prepuštanje kontrole. Rezultati su zato iznenađujući, spontani i često emocionalno snažniji od pomno namještenog portreta snimljenog mobilnim telefonom. To je razlika između simuliranja atmosfere i njenog stvarnog stvaranja.

Sam foto-aparat postaje učesnik u kreiranju uspomene, a njegove tehničke specifičnosti oblikuju konačnu sliku na način koji softver ne može da postigne. Taj izgled je rezultat procesa, a ne samo naknadno primijenjen efekat, prenosi Indeks.hr.

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