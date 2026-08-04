Mladić (20) u kritičnom stanju nakon eksplozije u kući

U eksploziji koja se u ponedeljak dogodila u porodičnoj kući na području opštine Bosiljevo teško je povrijeđen dvadesetogodišnji mladić, čije su povrede opasne po život, saopštila je karlovačka policija.

Nesreća se dogodila nešto prije 18 časova u dnevnoj sobi drvene kuće. Preliminarni rezultati uviđaja ukazuju da je do detonacije došlo dok je mladić rukovao eksplozivnom napravom, za koju se sumnja da je bila improvizovana ili vojnog porijekla, piše portal Index.hr.

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U trenutku eksplozije u kući su se nalazili otac i njegova dva sina. Prema nezvaničnim informacijama, mlađi sin je aktivirao napravu, a dosadašnja saznanja govore da nije bilo sukoba niti namjere da se izazove incident, već da je riječ o nesrećnom slučaju izazvanom nepažljivim rukovanjem eksplozivom.

Osim dvadesetogodišnjaka, povrijeđena su još dvojica muškaraca. Šezdesetdvogodišnjak je zadobio teške tjelesne povrede, dok je dvadesetdvogodišnji mladić lakše povrijeđen.

Najteže povrijeđeni mladić hitno je helikopterom transportovan u bolnicu u Zagrebu, dok su preostala dvojica zbrinuta u bolnici u Karlovcu.

Detonacija je pričinila veliku materijalnu štetu na kući. Sila eksplozije probila je dva zida objekta, uništila dio enterijera i oštetila vozila parkirana u blizini, na kojima su popucala vetrobranska stakla.

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Na licu mjesta intervenisali su pripadnici Regionalne protiveksplozijske jedinice iz Zagreba. Policija nastavlja uviđaj i kriminalističku istragu kako bi utvrdila porijeklo eksplozivne naprave i sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.