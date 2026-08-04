Masovno vraćanje vozača iz BiH sa EU granica na pomolu

Zbog dosljedne primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana unutar Evropske unije, u ovom i sljedećem mjesecu moguće je očekivati masovno vraćanje profesionalnih vozača sa granica.

Upozorili su na to predstavnici Udruženja prevozničkih firmi.

Pravilo Šengena "90 u 180 dana" primjenjuje se rigoroznije nego ikada. Zbog toga je već tokom avgusta i septmebra moguće očekivati masovno vraćanje bh. vozača sa granica.

Republika Srpska Darko Mladić: Zdravstveno stanje generala sve teže

Oni koji su već prekoračili dozvoljeni boravak u EU u povratku bi mogli biti suočeni sa drakonskim kaznama.

"Hrvatska granična policija već sada upozorava vozače da su im slobodni dani pri kraju pošto sada kad se skenira odmah piše koliko imate dana u Šengenu. Već imamo situacije da vraćaju vozače sa graničnih prelaza Šamac, Brod. Imali smo sad već slučajeve prošle sedmice, ali to je bilo od slučaja do slučaja", kazao je Nikola Brković ispred Konzorcijuma Logistike BiH.

Pokušaji da se obezbijede posebne dugotrajne vize za vozače na cijelom evropskom prostoru još uvijek nisu konkretizovani. Prevoznici ponovo upozoravaju da, ukoliko se ubrzo problem ne riješi, neće imati koga poslati da prevozi robu.

Svijet U Španiji više od 2.000 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom

Nikola Grbić iz Udruženja prevoznika Republike Srpske objašnjava:

"Da bi našli neke duple posade ili dodatne vozače koji bi radili umjesto tih vozača koji će ispuniti tih 90 dana to je nemoguća misija jer bukvalno nema prevozničke firme u BiH kojoj ne fali od 5 do 55 vozača. Tako da ne vidimo tu nikakvo rješenje ne postoji".

Jedino rješenje je primjena liberalizacije šengenskog pravila za profesionalne vozače. Ukoliko se hitno ne počne primjenjivati, biće ugroženi lanci snabdijevanja, a dugoročne posljedice osjetiće se i ukoliko se nastavi preregistracija prevozničkih firmi u susjedne evropske zemlje.

Republika Srpska Obezbijeđen prevoz iz Banjaluke na obilježavanje u Mrkonjić Gradu

"Sa jedne strane gubimo na tom dijelu što se ta kompanija koja će raditi na našem tržištu će biti sa sjedištem u Sloveniji. Tamo će zapošljavati ljude, tamo će plaćati poreze i doprinose, a s druge strane usluge koje će oni vršiti iz Slovenije će sigurno biti skuplje nego da su u BiH jer su tamo troškovi poslovanja veći", kaže Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, prenosi "BHRT".