Slavimo Blagu Mariju: Ove običaje treba ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas, 4. avgusta, obilježavaju praznik Svete Marije Magdaline – Blage Marije, jedne od najpoštovanijih svetiteljki u hrišćanstvu i prve svjedokinje Hristovog vaskrsenja.

U crkvenom kalendaru ovaj praznik nije obilježen crvenim slovom, ali zauzima posebno mjesto u narodnoj tradiciji i među vjernicima.

Prema Jevanđelju, Marija Magdalena poticala je iz grada Magdale na obali Galilejskog jezera. Bila je među najvjernijim sljedbenicima Isusa Hrista, prisustvovala je njegovom raspeću, a prema hrišćanskom predanju upravo je ona prva vidjela vaskrslog Hrista i vijest o Vaskrsenju prenijela apostolima.

Zbog toga je Crkva naziva ravnoapostolnom, odnosno jednakom apostolima po značaju njene misije.

Običaji i vjerovanja na Blagu Mariju

U srpskom narodu praznik je poznat kao Blaga Marija i smatra se ženskim praznikom. Vjernici na ovaj dan odlaze u crkvu, pale svijeće i upućuju molitve za zdravlje, mir i blagostanje porodice.

U mnogim krajevima vjeruje se da na Blagu Mariju ne treba započinjati teške fizičke poslove, već dan provesti u miru, molitvi i okupljanju sa najbližima.

Narodna predanja kažu da je Blaga Marija zaštitnica žena, djece i porodice, pa joj se mnogi obraćaju molitvom za pomoć u teškim trenucima. U pojedinim krajevima ovaj svetac obilježava se kao zavjetni dan sela ili porodična slava.

Po crkvenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve, 4. avgusta se proslavlja Sveta Marija Magdalena – Blaga Marija, jedan od najpoštovanijih ljetnjih praznika među pravoslavnim vjernicima, prenosi Kurir.