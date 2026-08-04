Tramp zaprijetio: Posljednja prilika, inače dekapitacija

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da Iranu prijeti "dekapitacija" ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob između dvije zemlje, poručivši da Teheran ima još posljednju priliku za postizanje dogovora.

"Mislim da bismo možda mogli nešto postići, ali želim im dati i posljednju priliku prije dekapitacije", rekao je Tramp, ponovivši prijetnju da će pokrenuti veliki vojni napad na Iran.

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On je takođe rekao da se razgovori s Iranom "trenutno odvijaju", dodajući da pregovori predstavljaju posljednju priliku za Teheran da potpiše dobar sporazum, dok Iran poriče da su pregovori dviju sukobljenih strana u toku.

Ranije u ponedjeljak, nakon što je Iran rekao da se ne vode nikakvi razgovori, Tramp je oštro kritikovao "nevjerovatno dvolično" ponašanje iranskog rukovodstva.

"Oni se trenutno odvijaju", rekao je Tramp novinarima kada su ga pitali o statusu pregovora, rekavši da dvije strane razgovaraju na zahtjev Irana, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara, između ostalih.

"Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument", rekao je, misleći na Iran.

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej ranije je u ponedjeljak izjavio da Iran pregovara s Omanom o zajedničkom privremenom brodskom koridoru u strateški važnom Ormuskom moreuzu, prema državnoj novinskoj agenciji IRNA.

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Bagej je rekao da su u pregovorima učestvovali samo Iran i Oman, naglašavajući da Teheran trenutno nije uključen u pregovore sa Sjedinjenim Državama. Nakon Bagejevih komentara, Tramp je na svojoj platformi Trut oštro kritikovao iransko rukovodstvo.

"Zatraže sastanak, neki bi rekli i da ga 'mole', pregovori započnu, više ih je i zakazano u bliskoj budućnosti, a onda otvoreno i ponosno kažu da ne vode nikakve razgovore, da se ni o čemu ne razgovara i da se bave samo 'Omanom'", napisao je američki predsjednik.

Tramp je naglasio da će SAD nastaviti svoju pomorsku blokadu iranskih luka "osim ako se ne postigne dogovor ili potpuna predaja". Spor oko prava prolaska kroz Ormuski moreuz, ključnu rutu za prevoz nafte, gasa i gnojiva, glavna je tačka u vojnom sukobu između SAD i Irana.

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Bagej je rekao da Iran i Oman, koji leže na tom plovnom putu, raspravljaju o predloženom modelu prema kojem bi tankeri i teretni brodovi ulazili u Ormuski moreuz sjevernom rutom kroz iranske teritorijalne vode. Nakon pristajanja u luke u Iranu ili u arapskim zalivskim državama, brodovi bi za povratak koristili južnu rutu kroz omanske teritorijalne vode.

U svom najužem dijelu, Ormuski moreuz širok je samo oko 39 kilometara. Budući da Iran i Oman polažu pravo na zonu od 12 nautičkih milja (oko 22,2 kilometra), teritorijalne vode obje obalne države preklapaju se. U ovom području nema međunarodnih voda.

Planirani novi aranžman ograničava slobodan prolaz, za razliku od stanja prije početka vojnog sukoba. Iran bi, na primjer, mogao kontrolisati koji brodovi iz kojih zemalja ulaze u Ormuski moreuz. Ratnim brodovima bi, između ostalog, mogao biti odbijen prolazak.