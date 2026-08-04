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Vozač iz BiH "proletio" pored austrijske patrole, zamalo ostao bez auta

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 07:22

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Ауто брзо вози на путу.
Foto: Pexels/Max Avans

Pripadnici austrijske saobraćajne policije tokom vikenda imali su sveobuhvatnu akciju tokom koje je kontrolisano više od 2.400 vozila tokom radarskih provera brzine u regionima Flahgau i Pincgau.

Brojni vozači su prebrzo vozili, a nekoliko njih je značajno prekoračilo ograničenje.

Među njima je i vozač iz Bosne i Hercegovine, koji je snimljen u gradu Verfenu. Naime, 62-godišnji državljanin BiH vozio je putem B159 brzinom od 101 km/h umjesto dozvoljenih 50 km/h, što znači da je duplo prekoračio dozvoljenu brzinu. Njegova vozačka dozvola je oduzeta, a malo je nedostajalo da mu zaplijene i automobil.

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Te sreće nije bio 23-godišnji vozač iz Bosne i Hercegovine, nastanjen u Lincu. Njemu je prije samo par dana policija zaplijenila automobil jer je vozio 154 kilometara na sat, što je više nego dvostruko veća brzina od dozvoljene. Umjesto 70 km/h, njegova brzina je bila 84 km/h iznad ograničenja.

Policija je krenula u potjeru za njim, a zatim ga ubrzo i zaustavila. Automobil mu je privremeno oduzet na licu mjesta, te mu je zabranjena bilo kakva dalja vožnja. Njegova vozačka dozvola je takođe privremeno oduzeta, prenose Nezavisne.

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Tagovi :

Austrija

brza vožnja na auto-putu

Brzina

Državljanin BiH

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