Vozač iz BiH "proletio" pored austrijske patrole, zamalo ostao bez auta

Pripadnici austrijske saobraćajne policije tokom vikenda imali su sveobuhvatnu akciju tokom koje je kontrolisano više od 2.400 vozila tokom radarskih provera brzine u regionima Flahgau i Pincgau.

Brojni vozači su prebrzo vozili, a nekoliko njih je značajno prekoračilo ograničenje.

Među njima je i vozač iz Bosne i Hercegovine, koji je snimljen u gradu Verfenu. Naime, 62-godišnji državljanin BiH vozio je putem B159 brzinom od 101 km/h umjesto dozvoljenih 50 km/h, što znači da je duplo prekoračio dozvoljenu brzinu. Njegova vozačka dozvola je oduzeta, a malo je nedostajalo da mu zaplijene i automobil.

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Te sreće nije bio 23-godišnji vozač iz Bosne i Hercegovine, nastanjen u Lincu. Njemu je prije samo par dana policija zaplijenila automobil jer je vozio 154 kilometara na sat, što je više nego dvostruko veća brzina od dozvoljene. Umjesto 70 km/h, njegova brzina je bila 84 km/h iznad ograničenja.

Policija je krenula u potjeru za njim, a zatim ga ubrzo i zaustavila. Automobil mu je privremeno oduzet na licu mjesta, te mu je zabranjena bilo kakva dalja vožnja. Njegova vozačka dozvola je takođe privremeno oduzeta, prenose Nezavisne.