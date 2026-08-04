Darko Mladić: Zdravstveno stanje generala sve teže

Autor:ATV redakcija
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Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića dodatno se pogoršalo u posljednjih nekoliko dana, potvrđeno je iz kruga njegove porodice.
Kako navodi njegov sin Darko Mladić, general je izuzetno slab, a tokom posljednje posjete u petak, kada su ga obišli njegovi vojnici, nije bio u stanju uopšte da govori. Ostali parametri i opšte fizičko stanje ostaju izuzetno teški i bez pozitivnih pomaka.
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"U posljednjih nekoliko dana je još slabiji. Na posjeti u petak nije mogao da priča uopšte, dok je sve ostalo ostalo isto", prenio je za RTRS Darko Mladić najnovije informacije o stanju svog oca.
Zdravstveni status bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske već duže vrijeme ocjenjuje se kao kritičan.
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Porodica i pravni tim iznova upozoravaju na neadekvatne uslove liječenja u pritvorskoj jedinici u Hagu i ponavljaju zahtjeve da mu se omogući hitno prebacivanje na adekvatno medicinsko zbrinjavanje.
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