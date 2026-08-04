Logo

Minić: Moramo da čuvamo ono što smo životima najhrabrijih odbranili

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 08:12

Komentari:

0
Саво Минић сједница Владе
Foto: Ustupljena fotografija

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da je obaveza čuvati ono što je odbranjeno životima najhrabrijih i naglasio da dok Srbi pamte stradanje, svjedoče i vaskrsenju srpskog naroda.

"Svaki put kada čujem da su se u Kninu rodili Milica, Jelena ili Gavrilo, duh hrišćanstva mi ko zna koji put živom slikom potvrdi pobjedu života", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

MUP RS

Republika Srpska

Pojačane mjere bezbjednosti: MUP Srpske poslao apel građanima

On je istakao da se u kninskoj osnovnoj školi ponovo uči ćirilica, sačuvano je ono što su mnogi pokušali da izbrišu.

"Dok pamtimo stradanje svjedočimo i vaskrsenju našeg naroda. Nama u Republici Srpskoj ostaje da čuvamo ono što smo krvlju i životima najhrabrijih odbranili", naglasio je Minić.

U Republici Srpskoj je Dan žalosti povodom obilježavanja 31 godine od stradanja Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" tokom koje je ubijeno više od 1.904 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Akcija Oluja

Komentari (0)

Više iz rubrike

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Republika Srpska

Pojačane mjere bezbjednosti: MUP Srpske poslao apel građanima

3 h

0
Горан Селак с оцем

Republika Srpska

Oglasio se Goran Selak nakon smrti oca

4 h

2
Заставе на пола копља испред Владе Републике Српске.

Republika Srpska

Srpska pamti bol neutješnih porodica: 31 godina od zločina nad Srbima u Oluji

4 h

0
Харвард журнал

Republika Srpska

Urednik sa Harvarda: Ukinuti odluke visokih predstavnika, Tramp će u vidu Dodika dobiti prijatelja

13 h

4

  • Najnovije

11

09

Ne čekajte riječi "volim te": Evo kako svaki znak Zodijaka tajno pokazuje da mu je stalo

11

06

Jak zemljotres ponovo u Italiji, građani u panici: ''Dobro je drmalo''

11

03

Led, pljuskovi, grmljavina: Meteorolog najavio nevrijeme

10

58

Nestala žena pronađena u Kravici kod Bratunca

10

51

Mladić (24) nožem izbo dječaka (12) zbog video igrice

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima