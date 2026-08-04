Minić: Moramo da čuvamo ono što smo životima najhrabrijih odbranili

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da je obaveza čuvati ono što je odbranjeno životima najhrabrijih i naglasio da dok Srbi pamte stradanje, svjedoče i vaskrsenju srpskog naroda.
"Svaki put kada čujem da su se u Kninu rodili Milica, Jelena ili Gavrilo, duh hrišćanstva mi ko zna koji put živom slikom potvrdi pobjedu života", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.
Republika Srpska
Pojačane mjere bezbjednosti: MUP Srpske poslao apel građanima
On je istakao da se u kninskoj osnovnoj školi ponovo uči ćirilica, sačuvano je ono što su mnogi pokušali da izbrišu.
"Dok pamtimo stradanje svjedočimo i vaskrsenju našeg naroda. Nama u Republici Srpskoj ostaje da čuvamo ono što smo krvlju i životima najhrabrijih odbranili", naglasio je Minić.
U Republici Srpskoj je Dan žalosti povodom obilježavanja 31 godine od stradanja Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" tokom koje je ubijeno više od 1.904 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.
Dok pamtimo stradanje svjedočimo i vaskrsenju našeg naroda.— Savo Minić (@minic_savo) August 4, 2026
Svaki put kada čujem da su se u Kninu rodili Milica, Jelena ili Gavrilo, duh hrišćanstva mi ko zna koji put živom slikom potvrdi pobjedu života.
U kninskoj osnovnoj školi ponovo se uči ćirilica, sačuvano je ono što su… pic.twitter.com/oKsnR7yFtr
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h2
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
13 h4
Najnovije
11
09
11
06
11
03
10
58
10
51
Trenutno na programu