Minić: Moramo da čuvamo ono što smo životima najhrabrijih odbranili

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da je obaveza čuvati ono što je odbranjeno životima najhrabrijih i naglasio da dok Srbi pamte stradanje, svjedoče i vaskrsenju srpskog naroda.

"Svaki put kada čujem da su se u Kninu rodili Milica, Jelena ili Gavrilo, duh hrišćanstva mi ko zna koji put živom slikom potvrdi pobjedu života", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

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On je istakao da se u kninskoj osnovnoj školi ponovo uči ćirilica, sačuvano je ono što su mnogi pokušali da izbrišu.

"Dok pamtimo stradanje svjedočimo i vaskrsenju našeg naroda. Nama u Republici Srpskoj ostaje da čuvamo ono što smo krvlju i životima najhrabrijih odbranili", naglasio je Minić.

U Republici Srpskoj je Dan žalosti povodom obilježavanja 31 godine od stradanja Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" tokom koje je ubijeno više od 1.904 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.