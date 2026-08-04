Mikroskopski parazit izazvao epidemiju, ima i mrtvih

Zdravstvene vlasti američke savezne države Mičigen potvrdile su dva smrtna slučaja povezana sa aktuelnom epidemijom ciklosporijaze, što su prve prijavljene žrtve ove bolesti u Sjedinjenim Državama ove godine.

U Mičigenu su do 30. jula evidentirana 11.234 slučaja zaraze, dok su najmanje 193 osobe hospitalizovane, saopštilo je državno Ministarstvo zdravlja i socijalnih službi.

Preminuli pacijenti imali su ozbiljna hronična oboljenja koja su, prema medicinskoj dokumentaciji, mogla biti pogoršana ciklosporijazom i dehidracijom, ali detalji o njihovom identitetu nisu objavljeni.

Bolest izaziva mikroskopski parazit

Ciklosporijaza je crijevna bolest koju izaziva mikroskopski parazit Cyclospora cayetanensis, a najčešće se prenosi konzumiranjem kontaminirane hrane ili vode.

Simptomi se obično javljaju približno sedam dana nakon zaraze i uključuju dugotrajnu vodenastu dijareju, umor, gubitak apetita i tjelesne mase, grčeve, nadutost i mučninu, dok neliječena bolest može trajati sedmicama i izazvati opasnu dehidraciju.

Povučena salata iz prodaje

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) istražuju epidemiju povezanu sa ajsberg salatom, u kojoj je u devet država laboratorijski potvrđeno najmanje 1.947 slučajeva i 98 hospitalizacija, dok se istovremeno ispituju i druge epidemije koje nisu povezane s tim proizvodom.

Kompanija "Taylor Farms de Mexico" povukla je 17. jula svu ajsberg salatu porijeklom iz centralnog Meksika, uključujući određene proizvode brenda "Marketside" prodavane u "Walmartu", a sporni proizvodi distribuirani su u najmanje 27 američkih država.

CDC savjetuje potrošačima da povučenu salatu ne jedu, već da je bace ili vrate prodavcu, te da se osobe sa simptomima obrate ljekaru i posebno zatraže testiranje na parazita, jer ga uobičajeni pregledi stolice ne otkrivaju uvijek, navodi trt.