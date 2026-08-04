U Španiji više od 2.000 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom

Autor:ATV redakcija
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Više od 2.000 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom registrovano je u Španiji u julu, što je gotovo dvostruko više nego u istom periodu prošle godine, objavila je novinska agencija Evropa Pres, pozivajući se na statističke podatke.
Prema Sistemu za praćenje mortaliteta /MoMo/, u julu je zabilježeno 2.026 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, što je povećanje od 91 odsto u odnosu na 1.060 koliko je registrovano istog mjeseca 2025. godine.
Ovo je drugi najveći broj smrtnih slučajeva za jul otkako je sistem počeo da radi 2015. godine.
Hronika
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Samo u julu 2022. godine, kada je 2.217 ljudi umrlo zbog vrućine, zabilježen je veći broj smrtnih ishoda.
Krajem jula, španska meteorološka agencija saopštila je da se država suočila sa četvrtim toplotnim talasom ovog ljeta, koji je pogodio gotovo sve regione osim Asturije, Mursije i Balearskih ostrva.
(Srna)
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