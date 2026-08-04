U zemljotresima u Venecueli poginulo više od 6.000 ljudi

Autor:ATV redakcija
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Broj žrtava u zemljotresima koji su u junu pogodili Venecuelu povećan je na više od 6.000, izjavio je danas predsjednik parlamenta te zemlje Horhe Rodrigez.
On je izjavio da je riječ o 6.125 ljudi, kao i da je oko 61.000 ljudi hospitalizovano, prenosi Rojters. Dodao je da je oko 16 odsto ruševina nastalih u zemljotresu uklonjeno.
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Dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale pogodili su sjeverozapadni i centralni dio Venecuele 24. juna, od kojih se prvi dogodio u 18.04 sati po lokalnom vremenu, a drugi samo 39 sekundi kasnije.
(Tanjug)
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