Prvi smrtni slučajevi u velikoj epidemiji parazita u Americi: Dvije osobe preminule

Dvije osobe su preminule u Mičigenu tokom velike epidemije crijevne bolesti izazvane mikroskopskim parazitom ciklospora, saopštili su zdravstveni zvaničnici države.

Ovo su prvi potvrđeni smrtni slučajevi povezani sa ovom epidemijom u SAD. Obije preminule osobe imale su druge zdravstvene probleme, koji su mogli biti dodatno pogođeni crevnim bolestima i dehidracijom.

Zdravstvene vlasti Mičigena nisu objavile dodatne informacije o preminulom, piše AP .

Izaziva jaku i dugotrajnu dijareju

Ciklospora je mikroskopski parazit koji inficira crijeva i izaziva bolest poznatu kao ciklosporijaza. Najčešći simptom je vodenasta dijareja sa čestim, ponekad snažnim pražnjenjem creva.

Mogu se javiti i gubitak apetita i težine, grčevi, nadimanje, mučnina, umor i groznica. Bolest je rijetko fatalna, ali može izazvati ozbiljnu dehidraciju, posebno kod starijih osoba i onih sa drugim bolestima.

Slučajevi obično dostižu vrhunac tokom kasnog proljeća i ljeta. Parazit se širi hranom ili vodom kontaminiranom fecesom, a prošle epidemije su često bile povezane sa svježim voćem i povrćem.

Više od 20.000 slučajeva širom zemlje

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti upoznati su sa više od 18.000 potvrđenih ili mogućih slučajeva u trenutnom talasu infekcija. Podaci iz saveznih država ukazuju da bi ukupan broj mogao biti veći od 20.000.

Ovo je daleko veći broj nego prethodnih godina. Prethodni rekord je postavljen 2019. godine, kada je u SAD prijavljeno oko 4.700 slučajeva.

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Samo u Mičigenu je do sredine jula prijavljeno 2.640 slučajeva, a istraga je identifikovala zelenu salatu i drugo lisnato povrće kao mogući izvor.

Dio slučajeva vezanih za salatu iz Meksika

Federalni zdravstveni stručnjaci su identifikovali zelenu salatu iz Meksika, koja se služi u restoranima Tako Bel u devet država, kao jedan od izvora epidemije.

Do kraja jula, 1.947 slučajeva je povezano sa salatom, a najmanje 98 zaraženih je završilo u bolnici.

Istraga se nastavlja jer bi drugi proizvođači, restorani, trgovci na malo ili distributivni kanali mogli biti povezani sa epidemijom.

Zdravstvene vlasti upozoravaju da pranje voća i povrća može smanjiti rizik, ali ne mora u potpunosti eliminisati parazite ciklosporu. Osobama koje su pogođene savjetuje se da posjete ljekara jer se bolest može liječiti antibioticima.

(indeks)