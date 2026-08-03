Nema potvrde za novu pucnjavu na Vracama

Autor:ATV redakcija
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Nakon što je u pucnjavi u Lukavici večeras ranjen Davor Dabić u javnosti se pojavila informacija da je nova pucnjava uslijedila na Vracama, ali te informacije nisu potvrđene.
Ekipa ATV-a na Vracama je zatekla policijske službenike PU Istočno Sarajevo koji su pretraživali teren. Međutim, nikakvi tragove pucnjave ili vatrenog obračuna nisu vidljivi i ne isključuje se mogućnost da se radi o lažnoj uzbuni.
Nekoliko trenutaka prije došlo je do pucnjave u Istočnom Sarajevu gdje je ranjen Davor Dabić koji je hitno prevezen u bolnicu Koševo.
Juče je, nedaleko od mjesta gdje je ranjen Dabić, upucan Kosta Pandurević. Zbog pucnjave se traga za Đorđem Ždralom.
Hronika
Nova pucnjava u Lukavici, ranjen Davor Dabić
Na mjestu gdje je Dabić upucan, ispred kafa Central, zanimljivo je da građani sjede u obližnjim kafićima i sve posmatraju.
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