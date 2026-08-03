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Nema potvrde za novu pucnjavu na Vracama

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 22:25

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Нема потврде за нову пуцњаву на Врацама
Foto: ATV

Nakon što je u pucnjavi u Lukavici večeras ranjen Davor Dabić u javnosti se pojavila informacija da je nova pucnjava uslijedila na Vracama, ali te informacije nisu potvrđene.

Ekipa ATV-a na Vracama je zatekla policijske službenike PU Istočno Sarajevo koji su pretraživali teren. Međutim, nikakvi tragove pucnjave ili vatrenog obračuna nisu vidljivi i ne isključuje se mogućnost da se radi o lažnoj uzbuni.

Дојава о пуцњави на Врацама
Dojava o pucnjavi na Vracama

Nekoliko trenutaka prije došlo je do pucnjave u Istočnom Sarajevu gdje je ranjen Davor Dabić koji je hitno prevezen u bolnicu Koševo.

Juče je, nedaleko od mjesta gdje je ranjen Dabić, upucan Kosta Pandurević. Zbog pucnjave se traga za Đorđem Ždralom.

Источно Сарајево полиција пуцњава

Hronika

Nova pucnjava u Lukavici, ranjen Davor Dabić

Na mjestu gdje je Dabić upucan, ispred kafa Central, zanimljivo je da građani sjede u obližnjim kafićima i sve posmatraju.

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Pucnjava

Vraca

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