Požar iznad banjalučkog sela Barlovci: Vatra zahvatila šumu, mještani u strahu

Šumski požar izbio je večeras, 3. avgusta, iznad banjalučkog sela Barlovci, na području prema selu Cerići, u blizini lokacije na kojoj se deponuje zemlja iskopana tokom izgradnje dionice auto-puta prema Prijedoru, javljaju čitaoci Nezavisnih.

Prema navodima mještana, vatra je zahvatila šumsko područje iznad sela Barlovci, zbog čega su zvali vatrogasce.

Navode da je na toj dionici bilo mnogo divljih deponija, te sumnjaju da je požar izbio na jednoj od njih.

Za sada nema informacija o ugroženim objektima i razmjerama požara.

(Nezavisne)