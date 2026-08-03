Logo

Požar iznad banjalučkog sela Barlovci: Vatra zahvatila šumu, mještani u strahu

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 22:52

Komentari:

0
Пожар Бањалука у Барловцима
Foto: Banja Luka vijesti/printscreen

Šumski požar izbio je večeras, 3. avgusta, iznad banjalučkog sela Barlovci, na području prema selu Cerići, u blizini lokacije na kojoj se deponuje zemlja iskopana tokom izgradnje dionice auto-puta prema Prijedoru, javljaju čitaoci Nezavisnih.

Prema navodima mještana, vatra je zahvatila šumsko područje iznad sela Barlovci, zbog čega su zvali vatrogasce.

Navode da je na toj dionici bilo mnogo divljih deponija, te sumnjaju da je požar izbio na jednoj od njih.

Za sada nema informacija o ugroženim objektima i razmjerama požara.

(Nezavisne)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Barlovci

Banjaluka

požar

vatra

Vatrogasci

Komentari (0)

Više iz rubrike

Изложба Бањалука - Олуја

Banja Luka

Kroz izložbu prikazani stradanje srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti i Svodni

3 h

0
Комеморативна академија код Храма Христа Спаситеља

Banja Luka

Počela komemorativna akademija povodom egzodusa Srba u zločinačkoj akciji "Oluja"

5 h

0
Саобраћај у Бањалуци

Banja Luka

Koliko u Banjaluci ima registrovanih vozila?

6 h

3
Скупштина Града Бањалука

Banja Luka

Ninković: U srijedu o predloženom zaduženju od 18 miliona KM

7 h

0

  • Najnovije

00

02

Oglasila se policija o pucnjavi u kojoj je ranjen Davor Dabić

22

52

Požar iznad banjalučkog sela Barlovci: Vatra zahvatila šumu, mještani u strahu

22

49

Četiri znaka ulaze u srećniji period, promjene počinju već sutra

22

41

Prvi smrtni slučajevi u velikoj epidemiji parazita u Americi: Dvije osobe preminule

22

40

Kroz izložbu prikazani stradanje srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti i Svodni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima