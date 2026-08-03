Ninković: U srijedu o predloženom zaduženju od 18 miliona KM

Na dnevnom redu vanredne sjednice Skupštine grada Banjaluka, zakazanoj u srijedu, 5. avgusta, nalaze se Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju grada u iznosu od 18 miliona KM, Prijedlog odluke o upravljanju javnim parkiralištima i garažama i Prijedlog odluke o plaćanju komunalnih usluga i naknada u sistemu objedinjene naplate, rekao je Srni predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković.

Ninković je rekao da su pristigla tri materijala za ove tri tačke, dodavši da je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković predložio kreditno zaduženje grada u iznosu od 18 miliona KM.

Ninković je pojasnio da se kreditno zaduženje odnosi na rekonstrukciju i popločavanje pješačke zone od Narodnog pozorišta do Kuće Milanovića, sanaciju kompletne Gospodske ulice, odnosno Ulice Veselina Masleše, Trga oko Spomenika 12 beba i uređenje prostora iza Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, gdje se sada nalazi desetak parking mjesta.

"Valjda ćemo dobiti obrazloženje od gradonačelnika, pa ćemo nakon toga odlučiti vrijedi li to podržati. Da li je to zaista 18 miliona KM i da li je to prioritetno", rekao je Ninković.

On je naveo da lično smatra da to nije prioritet, kao i mnoge druge stvari o kojima gradonačelnik priča godinama.

"Gradonačelnik insistira na tome da je to nešto što je potrebno u Banjaluci, da je vršio anketiranje građana i da je kroz to napravljeno određeno idejno rješenje koje bi trebalo da zadovolji sve potrebe. Smatram da to nije prioritet jer imamo sugrađane koji po ovim vrelinama nemaju vodu, na putevima doslovno preskaču preko rupa", rekao je Ninković.

U obrazloženju odluke o kreditnom zaduženju navodi se da će se realizovati kroz jedan ili više kreditnih sporazuma sa komercijalnim bankama i precizira da će sredstva biti iskorišćena za finansiranje navedenih kapitalnih investicija.

Kredit se, kako se navodi u obrazloženju, diže po fiksnoj kamati od maksimalno osam odsto sa rokom otplate do 15 godina i grejs periodom od godinu dana.

Osvrćući se na tačku koja se odnosi na ozakonjenje naplate parkinga na području grada, Ninković je rekao da je gradonačelnik predložio novu odluku o upravljanju javnim parkiralištima i garažama za koju tvrdi da je usaglašena sa odredbama Ustavnog suda Republike Srpske, odnosno onim što su zamjerali ranijim odlukama.

"Vidjećemo u srijedu, zato i postoji rasprava, razgovaraćemo sa gradonačelnikom", rekao je Ninković i dodao ako se, ako ostane na tri dostavljena materijala, sjednica može završiti u toku radnog dana.

Treća tačka dnevnog reda se odnosi na objedinjavanje naplate svih komunalnih usluga koje bi, prema ranijoj najavi gradonačelnika, trebalo da bude povjereno Zavodu za izgradnju Banjaluka /ZIBL/.

Početak 16. vanredne sjednice Skupštine grada zakazan je u 9.00 časova.