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Vašington: Šumski požari uništili više od 600 objekata, evakuisano 60.000 ljudi

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ATV redakcija
03.08.2026 19:13

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**A fallen tree continues to smolder in the Indian Trail neighborhood during wildfires, Monday, Aug. 3, 2026, in Spokane, Wash.** Превод: **Оборено дрво и даље тиња у насељу Индијан Трејл током шумских пожара, у понедјељак, 3. августа 2026. године, у Спокену, у савезној држави Вашингтон.** („Smolder“ значи **тињати, димити се без пламена**, односно дрво још гори жаром након пожара.)
Foto: Tanjug/AP Photo/Young Kwak

Šumski požari u oblasti Spoken u saveznoj državi Vašington uništili su više od 600 objekata i primorali oko 60.000 stanovnika unutar gradskog područja na evakuaciju, javio je "En-Bi-Si njuz", pozivajući se na zvaničnike.

Prema riječima načelnika okružne Vatrogasne službe Kodija Rorbaha, samo je požar nazvan "Old trejls" uništio čak 640 objekata.

Za sada nije utvrđeno koliko je među uništenim objektima škola, privrednih objekata ili porodičnih kuća.

Istovremeno, u požarima nije bilo povrijeđenih, navodi "En-Bi-Si njuz".

Tri požara, koji se zajednički nazivaju "Požarni kompleks Spoken", zahvatili su 7.708 hektara i još nisu stavljeni pod kontrolu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Veliki šumski požar

Vašington

evakuacija

vatra

Vatrogasci

oblast Spoken

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