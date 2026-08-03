Rumunija podigla vojsku zbog ekstremno niskog nivoa Dunava: Minirana stijena u rijeci

Problemi sa sušom i izuzetno niskim nivoom Dunava natjerali su Rumuniju na drastične mjere, a u sve je uključena i rumunska vojska.

Naime, vojska je u ponedjeljak ujutro uništila stijenu Parjoaia sa 180 kilograma eksploziva, u operaciji čiji je cilj usmjeravanje većeg protoka vode iz Dunava prema Nuklearnoj elektrani Cernavoda.

Vršilac dužnosti ministra odbrane Radu Miruta izjavio je da je intervencija uspješna i za plovidbu i za rad elektrane, naglasivši da je svaki dodatni dan rada Nuklearne elektrane Cernavoda dobitak.

"Postavljeno je 180 kilograma eksploziva. Bez obzira na konačne posljedice po Nuklearnu elektranu Cernavoda u narednim danima, ono što je postignuto uklanjanjem ove stijene bilo je neophodno i za plovidbu i za buduće radove na jaružanju, odnosno olakšavanje jaružanja rukavca Stari Dunav. Današnji dio operacije, za koji je bila zadužena vojska, predstavlja uspjeh. U narednim satima i danima dvije barže koje su dopremljene na lokaciju bit će natovarene što većom količinom uklonjenog materijala. Dizalica velikog kapaciteta izvući će odvojeni dio stijene, koliko god bude moguće, čime će se dodatno osloboditi plovni put", izjavio je vršilac dužnosti ministra odbrane Radu Miruta na mjestu događaja.

Hidrolozi procjenjuju da će protok ostati oko ove vrijednosti do 9. augusta. Poređenja radi, višegodišnji prosjek za august je 3.900 kubnih metara/s.

Prema podacima Nacionalne uprave "Rumunske vode", smanjenje protoka rijeke uzrokuje smanjenje nivoa vode u području Cernavode za otprilike 2-3 centimetra dnevno, što vrši pritisak na sistem hlađenja nuklearne elektrane.

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