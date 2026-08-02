Zbog niskog vodostaja Dunava isplivao automobil koji je ukraden prije 13 godina

Rekordno nizak nivo Dunava ovih dana otkrio je nevjerovatne prozore, a među njima je i automobil koji je ukraden prije 13 godina.

Trinaest godina nakon što je ukradena, "opel korsa" penzionera Imrea Paštora nedavno je pronađena na dnu Dunava kod mađarskog mjesta Sob, kada su je vatrogasci usled niskog vodostaja izvukli na obalu, a sumnja se da su je lopovi gurnuli u rijeku kako bi je se riješili i prikrili krađu vrijednih novih dijelova.

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Neočekivan obrt

U srijedu tokom dana, zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava, pronađeni su ostaci jednog automobila u rijeci. Vozilo su na obalu izvukli opštinski vatrogasci iz Vamošmikole i dobrovoljni vatrogasci iz Nagjmaroša. Ronioci su pričvrstili automobil, a zatim je pomoću vitla vozilo izvučeno na obalu i predato policiji.

Zanimljiv detalj je da je iz automobila moralo da bude izbačeno nekoliko desetina riba koje su se u međuvremenu nastanile u olupini.

"Mnogo sam ga volio"

Ubrzo je i Imre obaviješten da je njegova "korsa" pronađena.

"Tog petka u septembru 2013. godine izašao sam ujutru ispred kuće i vidio policajce kako se kreću okolo. Ispostavilo se da su tokom noći obijene garaže i da su odnijeli i moj automobil. Mnogo sam ga volio. Kupio sam ga 15 godina ranije od jednog starijeg gospodina iz Budimpešte, bio je gotovo kao nov. Njime sam išao na posao, bio mi je i sredstvo za rad", ispričao je Imre za Blikk.

Policija odustala od potrage

Iako je krađu prijavio policiji, mjesec dana kasnije dobio je obavještenje da je istraga obustavljena. Tako da nikada nije saznao ko je i zašto ukrao njegov automobil.

"Kasno uveče, oko ponoći, izašao sam da pušim u dvorište i vidio dvojicu visokih ljudi sa čeonim lampama kako se kreću okolo. Mislio sam da su komšije krenule u ribolov, pa im nisam ništa rekao. Sada sam siguran da su to bili lopovi. Kasnije su kružile priče o različitim ljudima, ali nikada nije bilo dokaza", objasnio je Imre.

Porodica se u međuvremenu odselila, ali se njihova tadašnja kuća nalazila svega stotinak metara od mjesta na kojem je automobil sada pronađen.

Vlasnik zaplakao

Imre je za pronalazak saznao od poznanika koji mu je javio da je u rijeci pronađen automobil. Po registarskim tablicama brzo je utvrđeno da je riječ upravo o njegovom vozilu.

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"U meni su se pomiješala strašna osjećanja, čak sam i zaplakao. I danas mi je teško da pričam o tome. Mnogo smo bili vezani za taj automobil. Sigurno je da sam nekoliko dana prije krađe zamijenio veliki broj dijelova i potrošio pravo bogatstvo na njega. Moguće je da je neko, kada je to saznao, ukrao auto upravo zbog tih dijelova. A onda je vjerovatno odlučio da ga se najlakše riješi", rekao je Imre.

U olupini je pronađena i njegova torba, u kojoj se nalazio i novčanik. Sada će on morati da organizuje uklanjanje ostataka automobila.

(Blic)